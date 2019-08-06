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Büyükşehir’den yangınlara etkin müdahale

Büyükşehir Belediyesi, Bursa’da dün gece 5 farklı noktada çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangınlara 38 araç, 82 personel ile müdahale etti.

06 Ağustos 2019 Salı 19:48
Büyükşehir’den yangınlara etkin müdahale

Büyükşehir Belediyesi, Bursa’da dün gece 5 farklı noktada çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangınlara 38 araç, 82 personel ile müdahale etti.


Büyükşehir Belediye Meclisi, olağanüstü gündem ile toplandı. Toplantıda, Büyükşehir Belediye Meclisi İhtisas Komisyonları üyelik seçimleri yeniden yapıldı.


Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Çelik, yaptığı konuşmada, yangınlara karşı yapılan müdahaleler ile ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi. Dün sabah saat 8.30 gibi başlayan yangınların rüzgarın da etkisiyle saat 10.30 gibi büyüdüğünü hatırlatan Çelik, “Orhaneli Çivili bölgesi orman yangınında, İtfaiye Daire Başkanlığımız 5 tanker, 6 arazöz, 2 gönüllü arazöz, BUSKİ 12 tanker, 2 iş makinesi, Ulaşım Daire Başkanlığı 3 tanker, 2 iş makinesi, Park Bahçeler Daire Başkanlığı 5 tanker ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı da 1 akaryakıt tankeri ile müdahalede bulundu. Toplam 38 araç, 82 personel bilfiil görevlerinin başında oldu” dedi. BURFAŞ tarafından yangınlarda 600 kişiye kumanya dağıtıldığını, çalışmalarda aksama olmaması adına 3000 litrelik akaryakıtın tüm kurum araçlarının kullanımına sunulduğunu belirten Çelik, “Yine STK’lar ve gönüllü itfaiyecilerimiz de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. İlçe belediyelerinden Yıldırım 3, Nilüfer 2, İnegöl 1, Yenişehir 1 ve Mustafakemalpaşa 2 tanker ile destek verdi” diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Çelik, çalışmaların sabaha kadar devam ettiğini dile getirdi. Bursa Valiliği koordinasyonunda Orman ve AFAD bölge müdürlüklerinin 8 helikopter ile soğutmaya yönelik faaliyetlere devam ettiğini söyleyen Çelik, “Şu anda 30 hektarlık alanda Büyükşehir’den 3, BUSKİ’den 3, Park Bahçeler Daire Başkanlığından 5, Yıldırım Belediyesi’nden 6 ve Nilüfer Belediyesi’nden 1 tanker hala çalışmaya devam ediyor” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 19:48
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