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Büyükşehir’den Varsak Yaylasına otobüs seferi

Antalya Büyükşehir Belediyesi‘Yayla Zamanı’ sloganıyla seferler düzenlemeye devam ediyor.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:15
Büyükşehir’den Varsak Yaylasına otobüs seferi

Antalya Büyükşehir Belediyesi‘Yayla Zamanı’ sloganıyla seferler düzenlemeye devam ediyor. Saklıkent ve Feslikan yaylarının ardından Varsak Yaylası’na da sefer başladı.



Ulaşım bedeli 14 lira


Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı 12 Temmuz Cuma günü başlattığı VY24 VARSAK-YAYLA hattı ile hizmet veriyor. Günde tek sefer olarak hizmet verecek otobüs hattı akşam saat 17.30’da Eski Varsak Belediyesi önünden kalkarak Varsak yayla merkezine ulaşıyor. Sabah Varsak yayla merkezinden saat 05.45’de Antalya’ya dönüş seferi başlıyor. Ulaşım belenin 14 lira olduğu Yayla Hattında binişler sadece ANTALYAKART ile yapılıyor.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:15
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