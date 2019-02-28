0553 313 94 23

Büyükşehir’den üreticiye kovan desteği

Kaliteli bal üretimini artırmak için daha önce üreticilere, arıcı barınağı ve güneş enerjisi panelleri desteğinde bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez dahil 17 ilçede bal üretimi yapan 86 üreticiye 860 adet boş bal kovanı dağıttı.

28 Şubat 2019 Perşembe 16:17
Büyükşehir’den üreticiye kovan desteği

Kaliteli bal üretimini artırmak için daha önce üreticilere, arıcı barınağı ve güneş enerjisi panelleri desteğinde bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez dahil 17 ilçede bal üretimi yapan 86 üreticiye 860 adet boş bal kovanı dağıttı.


Kentte kaliteli bal üretimini artırmak amacıyla daha önce üreticilere, arı barınağı ve güneş enerjisi panelleri desteğinde bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, Diyarbakır Bal Üreticileri Birliği ile Arı Üreticileri Birliği üyelerine 860 adet boş bal kovanı dağıttı. Merkez dahil 17 ilçede üretim yapan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından destekleme hakkı kazanan 86 çiftçiye toplam 860 adet kovan desteğinde bulundu. Her bal üreticisine, ücretsiz 10’ar adet boş bal kovanı teslim edildi.


50x42 santimetre çapında, her kovanda 10 çıta, uçuş ile havalandırma delikleri ve kapakları paslanmaz sacdan oluşan kovanlar üreticilere Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Organik Pazar Yeri’nde dağıtıldı. Tır yardımı ile getirilen boş bal kovanları üreticilere tutanak karşılığında teslim edildi. Bal üreticileri daha önce yapılan barınak, güneş enerji panelleri ve son olarak dağıtılan 860 adet boş bal kovanı nedeniyle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 16:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
    1. AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi..
    2. Kırgızistan'ın kalkınmasına "kardeş..
    3. Bakan Selçuk: “Bakanlık olarak..
    4. 800 yıllık kitap İstanbul'da incelenecek
    5. Gülle: "Bakanımız 15 yıldır bekleyen..
    6. "FETÖ'nün devlete sızmasının sebebi 28..
    7. Doktora "yağma teşebbüsü"ne tutuklama
    8. Milletvekili Yılmaz: “Halkımız gereken..
    9. Güder’den 28 Şubat açıklaması
    10. Sivas’ta gerçeğini aratmayan deprem..
    11. Eskişehir’de dev uyuşturucu operasyonu
    12. AK Parti'nin Erzurum mitingi
    13. Yılmaz, “Cumhur İttifakı zafere..
    14. Büyükşehir’den üreticiye kovan desteği
    15. Ambulansa yol vermeyen sürücü..
    16. Başkan Çelik: “Her kesimin desteğine..
    17. Rektör Çomaklı, TRT Türkiye’nin Sesi..
    18. Muhtarlardan Demirkol’ateşekkür
    19. Gümüşhane yaylalarında terörle..
    20. Doğu Karadeniz yeniden keşfediliyor
    21. Nihat Özdemir'den Demirören açıklaması
    22. Futsalda, Özel İbrahim Yücel başarısı
    23. "Türkiye'nin 2023 hedefine ulaşmasında..
    24. Çöplükte yakılmış halde bulunan kedi..
    25. Kırgızistan’daki Kaynak Holding..
    26. MÜSİAD’da tarım ve hayvancılık masaya..
    27. İzmir Balçova Belediye Başkanı Çalkaya..
    28. Büyükşehir cenaze araç filosunu..
    29. Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor..
    30. "Postmodern darbe"nin 22. yılı
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."