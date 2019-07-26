Büyükşehirden ulaşım araçlarına klima denetimi Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Ulaşım Denetim Ekipleri, kentgenelinde halk otobüsleri ve ilçeler arası denetimli yolcu taşıma araçlarına yönelik periyodik denetimlerini sürdürdü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Ulaşım Denetim Ekipleri, kentgenelinde halk otobüsleri ve ilçeler arası denetimli yolcu taşıma araçlarına yönelik periyodik denetimlerini sürdürdü.

Denetimlerde, şoförlerin UKOME Toplu Taşıma Araçları yönetmeliğinde yer alan kurallara uyup uymadıkları ve araçlarda klima kullanımı kontrol edildi. Kurallara uymayan şoförlere cezai işlem uygulandı.

Kemer, Kumluca, Finike, Demre, Alanya, Serik ve Manavgat’ta da ilçeler arası denetimli yolcu taşıma araçlarında ve şehir içi halk otobüslerinde periyodik denetimler gerçekleştirildi.Trafik zabıta ekipleri belirlenen duraklarda şoförlerin kıyafetleri, durak kullanımı, günlük hareket programına uyup uymadığı, yolcu taşıma sayısı, duraktan yolcu alınıp alınmaması gibi yönetmelikte uyulması gereken kuralları titizlikte denetlendi.

"Klima açmayanlara ceza"

Yaz sıcağında ulaşım araçlarında halkın daha rahat bir şekilde yolculuk yapabilmesi için klima kullanımına yönelik denetimlerini arttıran ekipler, otobüslerin içerisine girerek klima derecelerini ve sıcaklığı kontrol ediyor. Yönetmeliğe uymayan şoförlere 320 TL para cezası uygulanıyor. Toplu taşıma araçlarını kullanan halk, denetim ekiplerinin uygulamasından son derece memnun.

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