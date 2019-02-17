Büyükşehir’den Türkü Gecesi Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde türkü ziyafeti sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde türkü ziyafeti sunuldu. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nda Koro Şefliği de yapan Namık Kemal Bilgin, Şehir Tiyatrosu’nda bir konser verdi.

Büyükşehir Belediyesi türkü severleri Şehir Tiyatrosu’nda buluşturdu. “Umut Kesme”, “Beyaz Ağıt” ve “Kayseri Türküleri” adıyla üç albüm çıkaran Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nın Koro Şeflerinden Namık Kemal Bilgin, Şehir Tiyatrosu’nda sahne aldı.

Saz ekibi ile birlikte sahne alan Namık Kemal Bilgin, izleyiciler için birbirinden güzel türküleri seslendirdi.

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