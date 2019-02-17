0553 313 94 23

Büyükşehir’den Türkü Gecesi

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde türkü ziyafeti sunuldu.

17 Şubat 2019 Pazar 09:40
Büyükşehir’den Türkü Gecesi

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde türkü ziyafeti sunuldu. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nda Koro Şefliği de yapan Namık Kemal Bilgin, Şehir Tiyatrosu’nda bir konser verdi.


Büyükşehir Belediyesi türkü severleri Şehir Tiyatrosu’nda buluşturdu. “Umut Kesme”, “Beyaz Ağıt” ve “Kayseri Türküleri” adıyla üç albüm çıkaran Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nın Koro Şeflerinden Namık Kemal Bilgin, Şehir Tiyatrosu’nda sahne aldı.


Saz ekibi ile birlikte sahne alan Namık Kemal Bilgin, izleyiciler için birbirinden güzel türküleri seslendirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 09:40
  1. konser
  2. sanat
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ekonomiye değil kültüre değer katacak
    1. Ekonomiye değil kültüre değer katacak
    2. Arap aktivistlerden "İsrail’le..
    3. Kadıköy'de Fenerbahçelileri kızdıran..
    4. Palandöken’de hafta sonu yoğunluğu
    5. Tunç Soyer projelerini 26 Şubat’ta..
    6. Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok,..
    7. Yılmaz’dan muhtarlara modern muhtarlık..
    8. Quaresma'nın Beşiktaş'ta kalma nedeni..
    9. Dülgeroğlu halk pazarında talepleri..
    10. NBA smaç yarışmasını Diallo kazandı
    11. Türk kayakseverler için THY'den kampanya
    12. Bahçelievler’de apartmana giren..
    13. Milyar dolarlık melek yatırımcılar..
    14. "Sinemadaki milli anlayış için yeni..
    15. Bursaspor taraftarından protesto
    16. Aliağa’da kültür sanat şöleni başlıyor
    17. TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan veda..
    18. Kardan yıkılan ahırdaki hayvanlar son..
    19. Psikolog Işıl Yenikaynak: “Ekrana..
    20. MHP'li isimden yeni parti önerisi!..
    21. Uysal: " “Muratpaşa’da bütün..
    22. Milli reyting kurumu bir gereklilik
    23. Başkan Çiftçi vatandaşlara çiğ köfte..
    24. Aliağa’da Komedi Festivali “İkinci..
    25. Yığma taştan yapıldı, Osmanlı’nın son..
    26. Trump, AB’den DEAŞ militanlarını geri..
    27. Eşeğe yüzlerce kiloluk yük taşıtmıştı,..
    28. 2018 yılı ihracat şampiyonları belli..
    29. 400 yıllık süslemeler yeniden kubbede
    30. Van’da ‘Türkiye Güven Huzur’ uygulaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    Gram gram alınıyor! Tanzime rağmen fiyatı el yakıyor
    Gram gram alınıyor! Tanzime rağmen fiyatı el yakıyor