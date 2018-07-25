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Büyükşehir’den Türkiye’ye örnek: Gönüllü Hayvan Dostları Projesi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’de ilk kez hayata geçirdikleri “Gönüllü Hayvan Dostları Projesi” ile rehabilite edilen köpekleri Konya ili kırsalındaki mahallelerde belirlenen gönüllülere sahiplendirdiklerini söyledi. Altay, proje ile hayvanların sıcak bir yuvaya kavuştuğunu ifade etti.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 17:44
Büyükşehir’den Türkiye’ye örnek: Gönüllü Hayvan Dostları Projesi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’de ilk olan “Gönüllü Hayvan Dostları Projesi” ile örnek bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde sağlık kontrolleri, bakımları ve aşıları yapılan hayvanların kırsaldaki mahallelerde belirlenen gönüllülere sahiplendirildiğini söyledi.

Gönüllü Hayvan Dostları Projesi’nin Türkiye’ye örnek bir proje olduğunu kaydeden Altay, “Bu projemiz ile hayvanlarımız sıcak bir yuvaya kavuşuyor. Yine proje ile köylerimizde vatandaşımızın hem geçimlerine katkı sağlıyoruz hem de hayvanlarımızın aile ortamında hayatlarını devam ettirmelerini sağlıyoruz. Bugüne kadar 2 binin üzerinde köpeğimiz bu şekilde sahiplenildi. Amacımız 5 bine ulaşmak. Bu projenin Türkiye’ye yayılmasını arzu ediyoruz” dedi.

GÖNÜLLÜLER PROJEDEN MEMNUN

Şehrin kırsal mahallelerinde hayvan sahiplenen gönüllüler ise, hayvanları çok sevdiklerini belirterek, Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen imkanın çok önemli olduğunu ifade ettiler. Belediye tarafından hayvanların kontrolünün, gerekli sağlık taramalarının ve hayvanların giderinin düzenli olarak yapıldığını kaydeden gönüllüler, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

HAYVANLARA SICAK BİR YUVA

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin sokak hayvanları için kalıcı çözüm ürettiği Gönüllü Hayvan Dostları Projesi ile şehir merkezinde ilçe belediyeleri tarafından toplanarak Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde sağlık kontrolleri yapılan, üremeleri kontrol altına alınan, aşılanan, kulak küpesi ve çipi takılan köpekler, Konya ili kırsalındaki mahallelerde belirlenen gönüllülere sahiplendiriliyor. Her gönüllünün en fazla 3 adet köpek sahiplenebildiği projede, sahiplendirme sonrası bakım uygunluk kontrolü, sağlık ve aşı hizmetleri de veriliyor. Gönüllülere, sahiplendikleri hayvanların giderlerinde kullanmak üzere her köpek için aylık 100 lira destek ödeniyor.

“E-PATİ” İLE SÜREKLİ TAKİP

Konya Büyükşehir Belediyesi, “e-pati” programı ile sahiplendirilen hayvanların periyodik kontrollerini, gelişim durumlarını, aşılarını, gıda desteklemelerini web sayfaları ve uygulamalar yardımı ile sürekli takip ediyor.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 17:44
  1. Konya Büyükşehir Belediyesi

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