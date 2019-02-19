Büyükşehir’den ‘Türk Sanat Müziği’ konseri

Denizli Büyükşehir Belediyesi,kültür sanat faaliyetleri kapsamında "Türk Sanat Müziği Korosu Konseri" düzenledi. Konsere katılanlar unutulmaz bir gece yaşadı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kongre ve Kültür Merkezi’nde "Türk Sanat Müziği Korosu Konseri" düzenledi. Geceye önceki dönem Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz, Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ali Değirmenci, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türk Sanat Müziği Korosu’nun gerçekleştirdiği konseri Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Genel Sanat Yönetmeni Selim Öztaş yönetti. Birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği gecededavetliler de koroya eşlik etti. Genel Sanat Yönetmeni Öztaş, kendilerine her zaman destek veren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a teşekkür etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ali Değirmenci ise, konsere katılan tüm davetlilere ve sanatçılara teşekkür ederek, "Bugüne kadar ki yapılmış konserlerin en güzeliydi. Selim Öztaş hocamızın riyasetinde Büyükşehir Belediye Konservatuarımız her geçen gün üzerine artılar koyarak gidiyor. Gayet güzel bir geceydi, emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan olmak üzere herkese çok teşekkür ederim" dedi.