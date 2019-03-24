Büyükşehir’den turizm atağı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi İran’dan Türkiye’ye giriş yapan İranlı turistleri kurduğu özel ekiple Gürbulak Sınır Kapısı’nda karşılıyor. Aralarında Farsça konuşan tercümanların da bulunduğu turizm ekibi İranlı turistlere Farsça dilinde hazırlanan Erzurum’un tanıtım kitapçığı ve diğer materyalleri takdim ediyor.

Tatilini Erzurum ve Kayak Merkezi’nde geçirmek isteyenlere kentin turizm destinasyonlarını da anlatan Büyükşehir’in turizm ekibi, gelen misafirlere Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in selamını da iletiyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Bir hafta içerisinde binlerce İranlı turisti karşıladık. Şehrimizde tatil yapmak isteyen turistleri ekiplerimiz Gürbulak Sınır Kapısı’nda hazırladığımız materyallerle karşıladı. Bizler şehrimizin iktisadi kalkınmasına yönelik çalışmalarla birlikte kent turizminin de daha da zirveye çıkması hususunda projeler geliştiriyoruz. Bu çalışmayı da bu düşünceden yola çıkarak hazırladık. İlerleyen dönemlerde ülkemizdeki uluslararası havalimanlarımızda Erzurum ve Palandöken Kayak Merkezi’mizi tanıtım noktasında önemli çalışmalara imza atacağız” dedi.