Büyükşehirden Sarıkemer’de asfalt çalışması

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 milyon lira yatırım yapılarak alt yapı problemine çözüm bulunan Söke’ye bağlı Sarıkemer Mahallesi’nde çalışmaların tamamlandığı bölgelerde üst yapı çalışmalarına başlandı.

Yıllardır belediye başkanlarının en büyük seçim vaatlerinin arasında yer alan ancak bir türlü yapılmayan Sarıkemer Mahallesi’nin alt yapı problemi, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatıyla kısa sürede çözüme kavuşturulmuştu. 19 milyon lira yatırım bedeli ile yaklaşık 50 bin metre hat çalışmasının yapıldığı Sarıkemer Mahallesi’nde, alt yapı çalışmalarının bittiği bölgeler hızla asfaltlanmaya başladı.

ASKİ ekiplerinin çalışmalarını bitirdiği bölgelerde Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından üst yapı çalışmaları başladı. Mahallelerinde yapılan çalışmalardan dolayı memnun olduklarını dile getirenSarıkemerli vatandaşlar, “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ve ekibine teşekkür ediyoruz. Alt yapımızın tamamlandığı bölgeler asfaltlanıyor. Büyükşehir ile birlikte Sarıkemer’in çehresi değişti” şeklinde konuştu.