0553 313 94 23

Büyükşehirden Sarıkemer’de asfalt çalışması

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 milyon lira yatırım yapılarak alt yapı problemine çözüm bulunan Söke’ye bağlı Sarıkemer Mahallesi’nde çalışmaların tamamlandığı bölgelerde üst yapı çalışmalarına başlandı.

19 Temmuz 2019 Cuma 12:24
Büyükşehirden Sarıkemer’de asfalt çalışması

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 milyon lira yatırım yapılarak alt yapı problemine çözüm bulunan Söke’ye bağlı Sarıkemer Mahallesi’nde çalışmaların tamamlandığı bölgelerde üst yapı çalışmalarına başlandı.


Yıllardır belediye başkanlarının en büyük seçim vaatlerinin arasında yer alan ancak bir türlü yapılmayan Sarıkemer Mahallesi’nin alt yapı problemi, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatıyla kısa sürede çözüme kavuşturulmuştu. 19 milyon lira yatırım bedeli ile yaklaşık 50 bin metre hat çalışmasının yapıldığı Sarıkemer Mahallesi’nde, alt yapı çalışmalarının bittiği bölgeler hızla asfaltlanmaya başladı.


ASKİ ekiplerinin çalışmalarını bitirdiği bölgelerde Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından üst yapı çalışmaları başladı. Mahallelerinde yapılan çalışmalardan dolayı memnun olduklarını dile getirenSarıkemerli vatandaşlar, “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ve ekibine teşekkür ediyoruz. Alt yapımızın tamamlandığı bölgeler asfaltlanıyor. Büyükşehir ile birlikte Sarıkemer’in çehresi değişti” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 12:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GRAFİKLİ - Transfere damga vuranlar
    1. GRAFİKLİ - Transfere damga vuranlar
    2. Su ürünleri ihracatında yeni hedef 2..
    3. Karesi Belediye Spor’da mezuniyet..
    4. Yaşlı teyzenin şoföre engelli rampası..
    5. Van'da 17 düzensiz göçmenin öldüğü kaza
    6. İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
    7. Oyuncu Ali Erkazan'ın "hakaret"..
    8. Cezaevinden firar edip sahte kimlikle..
    9. Serbest piyasada altın fiyatları
    10. Denizli’de trans operasyonu: 12 gözaltı
    11. Ünye El Emeği Çarşısı hizmete sunuluyor
    12. Daire başkanı klavyede dünya şampiyonu..
    13. Başkan Büyükkılıç, ilçe belediye..
    14. Diş kliniğini hastaların ayağına..
    15. Suriyelilerin bayram yolculuğu başlıyor
    16. 5. Üniversite Tercih Fuarı,..
    17. Fas’ta İskandinav turistleri öldüren 3..
    18. 'Hedefim en iyi sezonumu geçirmek'
    19. Batman’da STK temsilcilerinden ‘uçuş..
    20. 11. Kalkınma Planı’nda tarım öncelikli..
    21. AKMEK’in el sanatları kursları yazın..
    22. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan..
    23. Antalya polisinden 15 Temmuz..
    24. BOTAŞ Gelişim, TKBL'de mücadele edecek
    25. Hisarcık’ta 4 branşta Yaz Spor Okulu..
    26. Milli Eğitim Müdürü Demir, Belediye..
    27. İstanbul merkezli 17 ilde "ByLock"..
    28. Düzce’de selin oluşturduğu hasarın..
    29. FETÖ’den tutuklu vali yardımcısının..
    30. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme..
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?