Büyükşehir’den Saklıkent Yaylası’na yaz seferi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kış turizmini hareketlendirmek için sefer düzenlediği Saklıkent Yaylası’na yaz seferleri de başlattı. Saklıkent’e haftanın yedi günü sefer düzenleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, yaz aylarında halkın yaylalara ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla toplu taşımada sefer günlerini artırıyor. Antalya’nın en önemli kış turizmi merkezlerinden Saklıkent Kayak Merkezi’ne kış boyunca toplu taşıma hizmeti sunan Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsiminin başlamasıyla da yaylacılar için seferlerine devam ediyor.

Günde çift sefer

Kış tarifesi kapsamında sadece Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri hizmet veren 500 nolu hat, halktan gelen yoğun talep üzerine yaz tarifesi ile Saklıkent Yaylası’na haftanın 7 günü sefer düzenliyor. 500 nolu hat, saat 06.00’da Antalya Otogar’dan kalkıyor ve Migros-Uncalı Mezarlığı-Doyran ve Saklıkent Yaylası güzergahında erişim sağlıyor. Hat, sabah 07.30’da Saklıkent’ten dönüyor. Akşam 17.30’da yine otogardan kalkıyor ve 19.00’da Saklıkent’ten dönüyor.