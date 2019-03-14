Büyükşehir’den sağlık semineri Büyükşehir Belediyesi 14 Mart Tıp Bayramı’nda bir sağlık semineri gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi 14 Mart Tıp Bayramı’nda bir sağlık semineri gerçekleştirdi. Seminerde gebelik ve takibi konusu ele alındı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen sağlık seminerleri devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Seminer Salonu’nda gerçekleştirilen sağlık seminerine Tekden Hastanesi Hekimi Op. Dr. Özlem Katırcı katıldı.

Dr. Özlem Katırcı, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle düzenlenen seminerde gebelik takibi, gebelik muayenesi, gebelikte ultrason ve normal doğum konularında açıklamalarda bulundu.

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