0553 313 94 23

Büyükşehir’den renkli bir organizasyon daha

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte renkli bir organizasyona imzasını attı.

16 Haziran 2019 Pazar 11:01
Büyükşehir’den renkli bir organizasyon daha

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte renkli bir organizasyona imzasını attı. İlçe merkezinde gerçekleştirilen “O Ses Karayazı” adlı yarışma programına katılan öğrenciler, yetenekleriyle usta ses sanatçılarına bile taş çıkarttı. Özcan Türe, Amir Yıldırım ve Faruk Erbay gibi usta yorumcuların jüriliğinde gerçekleştirilen yarışma, ilçe sakinlerinden de büyük ilgi görürken, yarışmada dereceye giren öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi sayesinde müzik alanında özel bir eğitim alma imkânına da kavuştular.


“Kabiliyetli çocukları belirlemek önemli”


Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, eğitim-öğretim süreçlerinde ‘ilgi alanı belirleme’ şeklinde önemli bir yöntem bulunduğuna dikkati çekerek, “Bu yöntemle çocukların kabiliyetli oldukları ve ilgi duydukları alan belirlenir ve ona göre bir eğitim planlaması yapılır. Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu yarışma da, müziğe ilgi duyan ve bu alanda kabiliyeti olan çocuklarımızı tespit etme amacı taşıyordu” dedi.


Ses yarışmasına katılan Karayazılı çocukların ortaya koyduğu performansın göz kamaştırıcı olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Bu çocuklarımızı elbette kabiliyetleriyle baş başa bırakacak değiliz. Tüm öğrencilerimiz gibi, onların da başarılı bir eğitim-öğretim süreci geçirmelerini sağlamanın yanında, ilgi duydukları müzik alanında da destekçileri olacağız. Kabiliyetlerini ön plana çıkartacak, özel bir eğitim almalarını mümkün hale getirecek ve Erzurum’a yepyeni ses, saz ve söz ustaları kazandıracağız. Bu organizasyonun gerçekleştirilmesinde işbirliği yaptığımız başta Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 11:01
  1. sanat
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Serdar Arseven Murat Alana'a saldırının perde arkasını yazdı!
    1. Serdar Arseven Murat Alana'a..
    2. Çınarcık’ta Hayat Boyu Öğrenme..
    3. Yapı Kredi Portföy ve FODER'den..
    4. Genç mimarın otomobili bariyerlere..
    5. Yüksekova’da çekirge istilası
    6. Orka Holding, Babalar için sosyal..
    7. Fenerbahçe’de Tüzük Tadil Genel..
    8. (Özel) Fındıkta külleme hastalığı,..
    9. Yollarda 5 ayda 789 can kaybı yaşandı
    10. Bilal Ekşi: En iyiler arasındayız
    11. Fenerbahçe Kulübünde mevcut tüzüğün..
    12. Belgesel değil, Karadeniz dağları
    13. Konyaaltı Belediyesi Karne Şenliği..
    14. Bursa’da 70 metre yükseklikten..
    15. Diyarbakır’da yılın ilk buğday hasadı..
    16. Kimyasal silahla mücadelenin yeniden..
    17. Say say bitmez... İşte yalan makinesi..
    18. Şanlıurfa’da boğulma vakalarına..
    19. Aydın ve İzmir’de etkili yağış
    20. Haftanın tarihine bakış
    21. Limonları sanat eserine dönüştürdü
    22. Hong Kong’da hükümetin geri adımına..
    23. Başkan Kılca: “Hedefimiz, ülkemize..
    24. YKS’nin ikinci oturumu başladı
    25. Kan vererek 222 kişinin hayatını..
    26. Ağları kesip balıkları özgürlüğüne..
    27. Elazığ’da yılanların dansı görüntülendi
    28. Çocuklar ve gençler PKK’nın canlı..
    29. Castrol Ford Team Türkiye, Eskişehir..
    30. Emek ve Adalet Yürüyüşü altıncı gününde
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı