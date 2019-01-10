Büyükşehirden poşet hamlesi! 1 milyon bez torba dağıtacak

Konya Büyükşehir Belediyesince, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmalara destek vermek amacıyla il genelinde 1 milyon bez torba dağıtılacak.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi için yapılan çalışmalara destek verdiklerini belirtti.

Çevreye zarar verdiği için tüm dünyada plastik poşet kullanımına sınırlama getirildiğini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın bu konudaki çalışmalarına destek veriyoruz. Çocuklarımıza temiz ve güzel bir dünya bırakmak için plastik poşet kullanılmaması konusunda hassas davranmalıyız. Bu konuda herkese büyük sorumluluk düşüyor. Vatandaşlarımızın da bu projeye destek vermelerini istiyoruz. Biz de bu kapsamda tüm il genelinde bez torba kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla 1 milyon adet alışveriş torbası dağıtacağız. Bunların üretimi Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri (ASEM) atölyelerinde yapılacağı için hem üretime hem de çevreye katkı sağlamış olacağız."