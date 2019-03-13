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Büyükşehir’den öğrencilere hizmetler

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel; Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine verdiği ücretsiz çamaşırhane, ASMEK, ANTBİS, toplu ulaşım ringi ve wi fi sözlerine yerine getirdi.

13 Mart 2019 Çarşamba 16:19
Büyükşehir’den öğrencilere hizmetler

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine verdiği ücretsiz çamaşırhane, ASMEK, ANTBİS, toplu ulaşım ringi ve wi fi sözlerine yerine getirdi. Kampüs içerisinde kurulan ve öğrencilerin çamaşırlarını ücretsiz yıkayabileceği çamaşırhane Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katıldığı törenle hizmete açıldı.

 

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in yaklaşık iki ay önce Akdeniz Üniversitesi’nde düzenlenen panelde öğrencilere söz verdiği ücretsiz çamaşırhane, ASMEK, ANTBİS, toplu ulaşım ringi ve wi fi sözleri gerçek oldu. Öğrencilerin kullanımına başladığı hizmetler için üniversitede açılış töreni düzenlendi. Açılış törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, eşi Ebru Türel, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, AK Parti Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Gökçen Özdoğan Enç ve çok sayıda öğrenci katıldı.



ASMEK hizmette

 

Başkan Türel, açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi: “5 senedir Antalya’mıza çok önemli hizmetleri gerçekleştiriyoruz. Verdiğimiz sözleri yerine getirmenin büyük bir heyecanını yaşıyoruz. 2 ay önce üniversitemizde yapmış olduğumuz toplantımızda kıymetli öğrencilerimiz bizden birçok talepte bulundular. Biz yapamayacağımız sözleri vermeyiz. Yapacaklarımızı da ifade ettik. Üniversitenin içinde ASMEK istendi. 18 Şubat’tan itibaren ASMEK üniversitemizin içinde hizmet vermeye başladı. İngilizce, Rusça, Almanca, diksiyon, drama, sosyal hayatta iletişim kursu, bilgisayar işletmenliği, keman gibi kurslarda yaklaşık 592 öğrencimiz şu anda ASMEK’lerimizden istifade ediyor.”



İki çamaşırhane

 

Öğrencilerin çamaşırhane talebinde de bulunduğunu söyleyen Başkan Türel, “Bugün onun açılışını da buradan gerçekleştiriyoruz. Ailelerinden uzakta öğrenim gören üniversite öğrencilerimiz artık giysi temizliği ve ütü ihtiyaçlarını Olbia Çarşısı içinde ve Yakut Çarşısı karşısında kurduğu iki çamaşırhaneden ücretsiz karşılayabilecek” dedi.



Ücretsiz wifi kullanımda

 

Başkan Türel ücretsiz wi fi talebi olduğunu da hatırlatarak, “Olbia Çarşısı ve Ceypark’ta ücretsiz wifi çalışmamız başladı. Çallı’daki Meslek Yüksek Okulu’nda da wifi hizmetimiz faaliyette. Şimdi kapsamını genişletiyoruz. 2 hafta içinde de Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı yurdumuzda da ücretsiz wi fi Büyükşehir’den geliyor” diye konuştu.



Üniversite içi toplu ulaşım

 

Akdeniz Üniversitesi’nin çok geniş bir alanı kapsadığını belirten başkan Türel şunları aktardı, “Toplu ulaşım araçlarıyla ücretsiz olarak üniversitenin içerisinde ring seferlerimizi oluşturduk. Türkiye’deki üniversite içinde ücretsiz ring seferi yapan birkaç belediyeden birisi olmanın onurunu yaşıyoruz. Üniversitemizin içerisinden Çallı’daki Meslek Yüksek Okulu’ndan Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşım araçlarıyla öğrencilerimizi raylı sisteme kadar ücretsiz taşıyoruz ki ondan sonra raylı sistemle istedikleri yere gitsin. Şimdi de üçüncü etap raylı sistem projesi ile üniversitenin önünden raylı sistem geçecek. Böylece otogardan havaalanına, Aksu’dan Varsak’a hastanelerden Kaleiçi’ne istediğiniz yere raylı sistemle ulaşabileceksiniz.”



Üniversite içinde bisikletli ulaşım dönemi

 

Başkan Menderes Türel, bir ilki daha gerçekleştirerek üniversite içinde ANTBİS hizmeti de başlattıklarını açıklayarak, “Bugün 50 bisikleti emrinize amade ediyoruz. Toplamda 100 bisikletimiz olacak. İstasyon olmayacak. Öğrencilerimiz, 4’ncü nesil yaklaşım sistemi uygulanacak olan Türkiye’deki bu ilk uygulamayı, CPS sistemiyle, cep telefonu QR kod uygulaması, abonman ya da öğrenci kartı ile kullanabiliyor. Bu bisikletleri üniversite içerisinde istediği yerden alacaklar ve üniversite içinde istediği yere rahatlıkla bırakarak üniversite içi ulaşımı en güzel şekilde kullanmış olacaklar” diye konuştu.



Çavuşoğlu, ‘Türel pratik ve sözünü tutuyor’

 

Açılışa katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ücretsiz wi fi, ASMEK, toplu ulaşım, bisiklet, çamaşırhane hizmetlerinin muhteşem hizmetler olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in kısa sürede öğrencilerin taleplerini çözdüğünü belirterek, “Başkanımız Menderes Bey için takdire şayan çok şey söyleyebilirim. En çok beğendiğim yönü pratik ve sözünü kısa sürede gerçekleştiriyor olması. Bunu kendim de bizzat gördüm. Antalya’yı dolaşırken gördüğüm sorunları kendisine aktardığım zaman ertesi gün ya da birkaç gün içerisinde hallediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Büyükşehir’in sosyal projelerini de çok yakından takip eden Ebru hanıma da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.



Üniversite başarılı işlere imza atıyor

 

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal da Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in ‘Büyükşehir Kampüste’ projesinde öğrencilere ne söz verdiyse yerine getirdiğini söyledi. Ünal, kampüs içindeki ulaşım sorununu Başkan Türel’e iletmelerinin üzerinden bir hafta geçtikten sonra çözüldüğünü belirterek, “Türkiye’de şu anda kampüs içerisinde ücretsiz ring ulaşımı sağlayan birkaç belediyeden bir tanesi büyükşehir belediyemizdir. Öğrencilerimizin başkanımızdan istediği ücretsiz wi fi, ücretsiz bisikletler, ASMEK kursları hepsi gerçekleşti. En önemlisi çamaşırhanemiz yapıldı. İki noktada 18 çamaşır makinesi ve kurutma sistemi kuruldu. Öğrencilerimize ücretsiz temizlik, ütü hizmeti verilecek. Büyük bir kampüsümüz var. Üniversite kampüsüne Büyükşehir Belediyesi’nin desteği yoksa kampüsü çevre peyzajdan tutun da idare etmek gerçekten zor. Biz çok şanslıyız. Başkanımız her talebimizi karşıladı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



Bakan ve Başkan öğrencilerle yemek yedi

 

Bakan Çavuşoğlu ve Başkan Türel, açılışın ardından üniversite yemekhanesinde öğrencilerle birlikte öğle yemeği yedi. Ardından üniversite içerisinde açılan ASMEK merkezini ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet etti. Başkan Türel, daha sonra çamaşırhaneye geçerek, Gökçen Özdoğan Enç ile birlikte çamaşırını yıkayacak bir öğrencinin makinesini çalıştırdı ve çamaşırhaneyi öğrencilerin güle güle kullanmaları temennisinde bulundu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 16:19
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