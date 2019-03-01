Büyükşehir’den nihavent esintiler Kayseri Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri Türk Sanat Müziği Korosu’nun konseri ile devam etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri Türk Sanat Müziği Korosu’nun konseri ile devam etti. Şehir Tiyatrosu’nda verilen konsere büyük ilgi gösterildi.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu Şehir Tiyatrosu’nda sahne aldı. Şef Burhan Surluev yönetiminde sahne alan Türk Sanat Müziği Korosu ’Nihavent Esintiler’ adı altında bir konser verdi. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu, konserde solo ve kora olarak nihavent makamında eserler seslendirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.