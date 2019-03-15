0553 313 94 23

Büyükşehirden Manavgat’a sıcak asfalt

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat’ın Sarılar Mahallesi’nde sıcak asfalt, Denizkent, Gündoğdu ve Perakende mahalle yollarında ise asfalta hazırlık çalışması yapıyor.

15 Mart 2019 Cuma 17:29
Büyükşehirden Manavgat’a sıcak asfalt

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat’ın Sarılar Mahallesi’nde sıcak asfalt, Denizkent, Gündoğdu ve Perakende mahalle yollarında ise asfalta hazırlık çalışması yapıyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı asfalt ekipleri, mevcut durumu kötü olan Sarılar Mahallesi Muhittin Ersoy Bulvarı’nın yan yollarını sıcak asfaltla kaplıyor. Toplamda 1.5 kilometre olan yol daha konforlu hale getiriliyor.


Kırsal alan ekipleri ayrıca Manavgat’ın Denizkent, Gündoğdu ve Perakende mahalleleri grup yollunda da asfalt hazırlık çalışmalarına başladı. Asfalt altyapı ekipleri, grup yolunda yağmur suyunun akışını sağlamak için belirlenen bölgelere büz koyuyor ve şarampolleri temizliyor. Ayrıca ekipler, grup yolunda zemini gevşek olan bölgelerde ise dolgu malzemesi sererek silindir vasıtasıyla sıkıştırıyor. Ekipler 12 km uzunluğunda olan Denizkent, Gündoğdu ve Perakende mahalleleri grup yolunun uzun ömürlü olması için büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.


Akdemir de inceledi


Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İsa Akdemir’de çalışmaları yerinde inceledi. Mahalle sakinleriyle sohbet eden Akdemir, Antalya ve ilçelerinde asfaltsız yol kalmayacağını söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 17:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kapalıçarşı'da altın
    1. Kapalıçarşı'da altın
    2. Düzce’de 4 kişilik fuhuş çetesi..
    3. Otomotiv dünyası dijitalleşmeyi..
    4. Bakan Albayrak, Nazilli Vergi Dairesi..
    5. Dünya Pİ Günü kutlandı
    6. Can dostlarımız Büyükşehir korumasında
    7. Kutsal emanetler Ankara’ya doğru yola..
    8. Akıllı Şehirler Kongresi İstanbul..
    9. Çakmak gazı çeken genç fenalaşarak..
    10. Bakan Kasapoğlu: "İslamın nurunu..
    11. Şehitler için mevlit okutuldu
    12. Comolli için şok sözler: Ali Koç'u..
    13. Çiğ köfte Festivali’nde vatandaşlara 2..
    14. Hamas sözcüsü Berhum yazılı açıkladı!
    15. EMKO, kuruluşunun ikinci yılını kutladı
    16. Ailesel Akdeniz ateşi FMF nedir..
    17. Filistinli 10 kaçak göçmen tır..
    18. BM gündemi Samsun’da tartışılıyor
    19. AB'den Rusya'ya Kerç Boğazı yaptırımı
    20. Başkan Çelik Türkiye’yi tehdit eden..
    21. Türkiye’ye söz geçiremeyen ABD,..
    22. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    23. Kastamonu'da hava ulaşımına sis engeli
    24. Almanya'nın aday kadrosu açıklandı
    25. Bakan Koca, Konevi Kütüphanesi imza..
    26. Ankara Tabip Odası ve HDP'li vekilden..
    27. Feyzioğlu'dan "arabuluculuk" önerisi
    28. Cezayir'de Buteflika karşıtı..
    29. Ürdün'de Mescid-i Aksa'ya destek..
    30. Başkan adayından görme engelliler için..
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı