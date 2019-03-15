Büyükşehirden Manavgat’a sıcak asfalt

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat’ın Sarılar Mahallesi’nde sıcak asfalt, Denizkent, Gündoğdu ve Perakende mahalle yollarında ise asfalta hazırlık çalışması yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı asfalt ekipleri, mevcut durumu kötü olan Sarılar Mahallesi Muhittin Ersoy Bulvarı’nın yan yollarını sıcak asfaltla kaplıyor. Toplamda 1.5 kilometre olan yol daha konforlu hale getiriliyor.

Kırsal alan ekipleri ayrıca Manavgat’ın Denizkent, Gündoğdu ve Perakende mahalleleri grup yollunda da asfalt hazırlık çalışmalarına başladı. Asfalt altyapı ekipleri, grup yolunda yağmur suyunun akışını sağlamak için belirlenen bölgelere büz koyuyor ve şarampolleri temizliyor. Ayrıca ekipler, grup yolunda zemini gevşek olan bölgelerde ise dolgu malzemesi sererek silindir vasıtasıyla sıkıştırıyor. Ekipler 12 km uzunluğunda olan Denizkent, Gündoğdu ve Perakende mahalleleri grup yolunun uzun ömürlü olması için büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.

Akdemir de inceledi

Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İsa Akdemir’de çalışmaları yerinde inceledi. Mahalle sakinleriyle sohbet eden Akdemir, Antalya ve ilçelerinde asfaltsız yol kalmayacağını söyledi.