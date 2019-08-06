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Büyükşehirden Kurban Bayramı’nda çevre hassasiyeti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kurban Bayramı yaklaşırken İsabey Kurban Pazarı’nda incelemelerde bulundu, vatandaşlara sağlıklı şartlarda kurban kesimi ve atıkların doğru bertarafı konusunda hassasiyet çağrısında bulundu.

06 Ağustos 2019 Salı 14:45
Büyükşehirden Kurban Bayramı’nda çevre hassasiyeti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kurban Bayramı yaklaşırken İsabey Kurban Pazarı’nda incelemelerde bulundu, vatandaşlara sağlıklı şartlarda kurban kesimi ve atıkların doğru bertarafı konusunda hassasiyet çağrısında bulundu.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile birlikte İsabey Kurban Kurban Pazarı’nda incelemelerde bulundu. Başkan Aktaş, yoğun ilgiyle karşılandığı pazarda, esnafla ve kurbanlık almaya gelen vatandaşlarla sohbet etti. “Pazarlık sünnettir” diyerek yapılan pazarlıklara katılan Aktaş, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala bayram telaşesinin de arttığını söyledi.


17 ilçede 20 kurban pazarı


Bursalıların ‘Kurban Bayramı’nı tebrik eden Başkan Aktaş, İsabey Kurban Pazarı’nın Bursa’daki en büyük pazarlardan biri olduğunu söyleyerek, “Bursa’da 17 ilçede 20 kurban pazarı kuruluyor. Bu 20 pazarda 30 bin civarı büyükbaş, 60 bin civarı küçükbaş hayvan bulunuyor. Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve Gemlik gibi ilçeler başta olmak üzere 13 ilçede toplam 118 kurban kesim yeri bulunuyor. Bursa Tarım İl Müdürlüğü tarafından hayvanların kulak, küpe, pasaport ve raporları kontrol ediliyor, ilçe belediyeleri de hayvanların gebeliklerini ve sağlık kontrollerini takip ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’müz, karasinek ve sivrisinek (vektör) mücadelesini gerçekleştiriyor” diye konuştu.


Kurban kesimleri ve atık bertarafının sağlıklı yapılabilmesi için vatandaşları dikkatli olmaya çağıran Başkan Aktaş, “Kurban Bayramı öncesinde sağlıklı ve kesime uygun kurbanlıkların satışı için tüm birimlerle çalışarak vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Bu ibadetin sağlıklı yapılması için de kurban atıklarının bertarafı ile ilgili vatandaşlarımızın dikkatli olmasını önemsiyoruz. Pazar, son hafta daha da hareketlenecektir. Allah, herkesin kurbanını kabul etsin” dedi.


Başkan Aktaş, kurban pazarlarının Bakanlık kararıyla 15 gün önce başladığını, ancak pazarın daha erken yani yaklaşık 1 ay önce başlaması için gelen taleplerin de ilgili yerlere iletileceğini sözlerine ekledi.


Hazırlıklar tamam


Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da Bursalıların Kurban Bayramı’nı tebrik ederek, bayram öncesi hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi. Kurban Bayramı’nda Yıldırım Belediyesi olarak yaklaşık 15 noktada kurban kesim yerinin hazır olduğunu ve ilçede ayrıca özel kesim yerlerinin de bulunduğunu belirtti. Yılmaz, bayramda atıkların bertarafında da hassasiyetle çalışacaklarını ifade etti.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 14:45
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