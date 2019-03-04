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Büyükşehir’den ‘Kızlar da Yapabilir’ etkinliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi himayesinde Fraport TAV Antalya Havalimanı’nın desteğiyle ‘Girl’s Can Do It’ /Kızlar da Yapabilir’ etkinliği düzenlenecek.

04 Mart 2019 Pazartesi 15:27
Büyükşehir’den ‘Kızlar da Yapabilir’ etkinliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi himayesinde Fraport TAV Antalya Havalimanı’nın desteğiyle ‘Girl’s Can Do It’ /Kızlar da Yapabilir’ etkinliği düzenlenecek. Etkinlikte kız öğrencilerin erkek egemen meslek gruplarında aktif yer alabilmesi için farkındalık oluşturulacak. Kadınların sosyal ve kültürel yaşamını zenginleştirecek projelerin yanı sıra iş gücü kapasitesini artıracak projelerle kadınların ekonomik hayata dahil olmalarının önünü açan Büyükşehir Belediyesi, kız öğrenciler için de farkındalık etkinliği düzenliyor.



Erkek egemen mesleklere kadın eli


Büyükşehir Belediyesi himayesinde Fraport TAV Antalya Havalimanı’nın desteğiyle gerçekleşecek ‘Girl’s Can Do It’ /Kızlar da Yapabilir’ etkinliğiyle normal koşullarda erkek egemen meslekler olarak tanıtılan meslek gruplarında kızların da aktif olarak yer alabilecekleri konusunda farkındalıkoluşturmak ve kız öğrencilerin bu meslek gruplarına yönlendirilmesi amaçlanıyor.



Çalışan kadınlar cesaretlendirecek


Bu kapsamda farklı sektörlerden birçok katılımcıyla Aksu Cihadiye Ortaokulu’nda eğitim gören 12 yaş ve üzeri kız öğrenciler, erkek egemen olarak tanıtılan meslek gruplarında çalışan kadın çalışanlarla buluşacak. Katılımcılar, kız öğrencilere bu meslekler hakkında bilgi verecek, yaşadıkları tecrübeleri paylaşacak.



Başkan Türel basın toplantısı düzenleyecek


Etkinlik kapsamındaBüyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in de katılacağı basın toplantısı düzenlenecek. 11 Mart Pazartesi tarihinde ise Aksu Cihadiye Ortaokulu 12 yaş ve üzeri 20 kız öğrencinin katılımıyla ‘Girl’s Can Do It’ /Kızlar da Yapabilir’ etkinliği Fraport TAV Antalya Havalimanı’nda gerçekleştirilecek.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 15:27
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