Büyükşehirden kiralama ihalesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, muhtelif yerlerde kullanılmak üzere iş makinesi kiralıyor. Kiralama işi için yapılan ihaleye sekiz firma katıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından muhtelif işlerde kullanılmak üzere 7 adet kazıcı ve yükleyici kepçe kiralanması işi için ihaleye çıkıldı. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 94 bin TL olan ihaleye katılan sekiz firmadan yedisi teklif verdi. Katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:

DCM Madencilik-Genesis İnşaat İş Ortaklığı: 840 bin TL

İKH İnşaat: 847 bin TL

Solmazlar İnşaat: 978 bin TL

Akkaya İnşaat: 981 bin TL

Truva İnşaat: 1 milyon 083 bin TL

Dinçer İnşaat: 1 milyon 243 bin TL

BGA İnşaat: 1 milyon 284 bin TL

İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak.