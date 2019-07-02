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Büyükşehir’den kent içi trafiği rahatlatacak bir hamle daha

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 31 Mart öncesi söz verdiği bir proje daha hayata geçiyor.

02 Temmuz 2019 Salı 11:04
Büyükşehir’den kent içi trafiği rahatlatacak bir hamle daha

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 31 Mart öncesi söz verdiği bir proje daha hayata geçiyor. Kent trafiğine kilit noktalarda nefes aldıracak dokunuşlar yapmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, kentin ana damarlarından Altınyol’un sahil tarafını genişleterek 3 şeritten 4 şeride çıkaracak.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in seçim kampanyasında ’kent içi trafiği rahatlatacak dokunuşlar’ şeklinde ifade ettiği projelerden biri daha gerçekleşiyor. Geçtiğimiz yıllarda Adnan Kahveci Köprülü Kavşağı’nı söz konusu bölgeye kazandıran Büyükşehir, şimdi de yol genişletme çalışması ile trafik akışını rahatlatmayı hedefliyor. İki etap şeklinde yapılacak çalışmalar kapsamında ilk önce Naldöken Kavşağı ile Adnan Kahveci Köprülü Kavşağı arasında kalan 3.7 kilometrelik Altınyol’un deniz tarafı 3 şeritten 4 şeride çıkarılacak. Daha sonra başlayacak 2’inci Etap çalışmaları kapsamında ise yine Adnan Kahveci Köprülü Kavşağı ile Bornova ayrımı arası ele alınacak.



Yol gövdesinde kalan ağaçlar transfer edilecek


Altınyol’daki çalışmalar, bu hafta içinde yol gövdesinde kalan 50 adet ağacın (40 adet palmiye, 3 tane çam, 2 tane kara servi, 3 tane okaliptüs, 2 tane jakaranda) bölgeden transfer edilerek bakıma alınmasıyla başlayacak. Ardından yapım çalışmalarına geçilecek. Kentin yeşil dokusuna büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi; öncelikle tekniğine uygun olarak bölgeden alacağı ağaçları bir süre bakımda tutacak. Ağaçlar daha sonra uygun bir yeşil alana nakledilecek.



Okullar açılıncaya kadar tamamlanacak


Trafiğin rahatlatılması için Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan projenin 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı başlamadan tamamlanması planlanıyor. Bu büyük ulaşım projesi sayesindeAltınyol’un Karşıyaka’dan Konak yönüne gidişte sahil kısmı 1 şerit genişleyecek. Altınyol’un tamamını (kara ve deniz) etkileyecek çalışmaların trafiği aksatmamasısağlanacak. Altınyol’un hem deniz hem de kara tarafında yapılacak imalatlar süresince her iki kısımda da sadece yer yer trafik iki şeritten işleyecek.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:04
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