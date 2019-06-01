0553 313 94 23

Büyükşehir’den Kadir Gecesi’nde lokma ikramı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla Kadir Gecesi’nde binlerce vatandaşa lokma ikram edildi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 13:51
Büyükşehir’den Kadir Gecesi’nde lokma ikramı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla Kadir Gecesi’nde binlerce vatandaşa lokma ikram edildi.


Kadir Gecesini ihya etmek amacıyla Kocatepe Camii, Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Şeyh Ali Semerkandi Camii’lerine gelen Ankaralı vatandaşlara lokma dağıtıldı.


Kadir Gecesi’nde tatlı ikramı


Başkentliler, Ramazan ayının sonlarına yaklaşırken bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni ihya etmek amacıyla daha çok Kocatepe Camii, Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Şeyh Ali Semerkandi Camii’ni tercih etti. Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü de Kadir Gecesi sebebiyle bir organizasyon düzenleyerek Başkentli vatandaşlara lokma tatlısı ikramı yaptı. Camii çıkışında Büyükşehir Belediyesi tarafından hijyenik koşullarda hazırlanan lokmalara ilgi yoğundu.


"Af ve mağfiretimiz için lokma hayrı"


Kocatepe Camii’nde vatandaşlarla birlikte namaz kılan ANFA Genel Müdürü Semih Narlıoğlu, camii çıkışında vatandaşlara lokma ikramı sonrası şunları söyledi:


"Yüce Yaradan’ın Kuran-ı Kerim’de vaat taahhüt ettiği af ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açık olduğu bu mübarek Kadir Gecesi’nde sizlere Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Mansur Yavaş’ın selam, sevgi ve saygılarını sunuyorum. Başkanımızın talimatıyla bugün Kadir Gecesi’nde af ve mağfiretimize neden olması arzusuyla lokma hayrı yapıyoruz. Allah kabul eylesin. Bir cümle hepimizin yaptığı ve yapacağı ibadetleri kabul eylesin. Milletimizin huzur ve refahı, devletimizin birlik ve bekası için müşterek yapacağımız duaların kabul olması dileğiyle .Herkesin Kadir Gecesini kutluyorum. Hayırlı Ramazanlar, Hayırlı bayramlar diliyorum. Allah hepimizi af ve mağfiretine nasip olan kullarından eylesin"

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 13:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Silahla ateş ederek hasmını böyle kovaladı
    1. Silahla ateş ederek hasmını böyle..
    2. Bakan Kasapoğlu TFF Başkanlığı’na..
    3. Seçim sonrası İngiliz siyaseti çorbaya..
    4. Maltepe’de çatı yangını havadan..
    5. Başkan Seçer, iftarda Tarsuslularla..
    6. Vali Akbıyık, yaralı askeri ziyaret..
    7. Elazığ’daşehit ailelerine ziyaret
    8. Kuşadası’nda 7 yıl aradan sonra kiraz..
    9. Sinoplu çiftçiler mağdur durumda
    10. İzmir'deki elektronik kelepçeli sanık..
    11. Büyükşehir şehitleri unutmadı
    12. Eylem arayışındaki DAEŞ'lilere baskın!
    13. Kuşadası Belediyesi mali disiplin..
    14. Kâbe'deki görüntü İngiliz'i büyüledi
    15. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda Bayram..
    16. Vali Akbıyık, yaralı askerleri ziyaret..
    17. Halit Ergenç'e trafikte saldırı!
    18. Çocuklar sınava girdi veliler dua okudu
    19. Operasyonda 1 ton 300 kilo kaçak..
    20. Fenerbahçe Kulübü, Nihat Özdemir'i..
    21. Konya’da otomobiller çarpıştı: 8 yaralı
    22. Bosna’daki göçmen kampında yangın
    23. Hastane yönetiminden okuma..
    24. Bosna Hersek’te göçmen kampında büyük..
    25. Resmen duyurdular! İşte Fenerbahçe'nin..
    26. Ordu’da dilenci operasyonu
    27. Mangonun faydaları saymakla bitmiyor
    28. ABD'de belediye çalışanı dehşet saçtı!..
    29. Jandarma, Bodrum’da helikopterle..
    30. Uluslararası öğrenciler Kadir..
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti