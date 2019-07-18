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Büyükşehir’den imza kampanyasına destek

Antalya Tanıtım Vakfı’nın yurt dışına götürülen eserlerin iadesi için başlattığı “Eserler ait olduğu yerde güzeldir” projesine Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden de destek gecikmedi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 14:44
Büyükşehir’den imza kampanyasına destek

Antalya Tanıtım Vakfı’nın yurt dışına götürülen eserlerin iadesi için başlattığı “Eserler ait olduğu yerde güzeldir” projesine Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden de destek gecikmedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesaplarında vatandaşlar “Eserler ait olduğu topraklarda güzeldir” imza kampanyasının sayfasına yönlendiriliyor.


Antalya Tanıtım Vakfı’nın (ATAV) Antalya’dan götürülen tarihi eserlerle ilgili “change.org.tr” üzerinden başlattığı kampanyaya destek veren Antalya Büyükşehir Belediyesi, resmi sosyal medya hesaplarından Antalyalılara destek çağrısında bulundu. Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarına giren vatandaşlar, ’Eserler ait olduğu yerde güzeldir’ başlığıyla sürdürülen kampanyanın sayfasına yönlendiriliyor. Şu ana kadar 3636 kişinin imzaladığı kampanya bir yıl sürecek. Kampanyada hedef 5 bin imza toplamak. ’Eserler ait olduğu yerde güzeldir’ sloganıyla başlatılan kampanya sona erdiğinde toplanan imzalar, şu an çeşitli ülke müzelerinde sergilenen 8 tarihi eserin, Antalya’ya iadesi için UNESCO’ya gönderilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi kampanyaya destek amacıyla sosyal medya hesaplarından “Sevgili Antalyalılar; Antalya Büyükşehir Belediyesi ’Antalya Tanıtım Vakfı’nın ana vatandan kopartılarak yurt dışına götürülen eserlerin iadesi için başlattığı imza kampanyasına desteklerinizi bekliyoruz” paylaşımında bulundu.


İadesi talep edilen eserler: Nereidler Anıtı(Britanya Müzesi), Harpy Anıtı (Britanya Müzesi), Payava Lahdi(Britanya Müzesi), Ksanthos F,G, H Anıtı (Britanya Müzesi), Trysa Heroonu (Viyana Sanat Tarihi Müzesi), Myra Kaya Mezarlarından bir çocuk kabartması (Atina Müzesi), Perge’den bir Thyke Heykeli (Belçika), Sion Definesi (Washington, Dumbarton Oaks Arkeoloji Entitüsü - ABD)

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 14:44
  1. sergi
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