Büyükşehir’den ihale müjdesi

Büyükşehir Belediyesi yatırım yapmak isteyenler için 20 Mart Çarşamba günü önemli ihaleler yapacak. 4 ayrı başlıkta yapılacak olan ihalelerde akaryakıt istasyonu arsası, konut alanı, konut+ticaret alanı ve ticaret alanı arsaları ile iş yerleri satışa sunulacak.

Büyükşehir Belediyesi şehrin yeni cazibe merkezlerinden olan Şehir Hastanesi yanındaki konut ve konut+ticaret alanları ile iş yerleri için ihaleye çıkıyor. 20 Mart Çarşamba günü saat 13.45’te yapılacak olan ilk ihalede Şehir Hastanesi yanında bulunan 7 adet konut alanı ve 7 adet konut+ticaret alanı arsası satışa sunulacak. Aynı gün saat 14.00’te yapılacak olan ihalede ise Şehir Hastanesi karşısında yer alan Büyükşehir Belediyesi’nin yaptırdığı 23 adet dükkanın satışı gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi’nin 20 Mart Çarşamba günü yapacağı bir diğer ihalede ise Kötügöller Mahallesi’nde bulunan ticaret alanı arsası satışa sunulacak. 1500 metrekare büyüklüğündeki ticaret alanı arsasının ihalesi saat 14.15’te yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi 20 Mart Çarşamba günü saat 14.30’da ise Pervane Mahallesi’ndeki akaryakıt ve servis istasyonu arsasının satışını gerçekleştirecek. 20 Mart Çarşamba günü yapılacak olan ihalelere katılmak isteyenler en geç ihale günü saat 13.30’a kadar müracaatlarını yapabilecekler.