0553 313 94 23

Büyükşehir’den ihale müjdesi

Büyükşehir Belediyesi yatırım yapmak isteyenler için 20 Mart Çarşamba günü önemli ihaleler yapacak.

05 Mart 2019 Salı 16:50
Büyükşehir’den ihale müjdesi

Büyükşehir Belediyesi yatırım yapmak isteyenler için 20 Mart Çarşamba günü önemli ihaleler yapacak. 4 ayrı başlıkta yapılacak olan ihalelerde akaryakıt istasyonu arsası, konut alanı, konut+ticaret alanı ve ticaret alanı arsaları ile iş yerleri satışa sunulacak.

 

Büyükşehir Belediyesi şehrin yeni cazibe merkezlerinden olan Şehir Hastanesi yanındaki konut ve konut+ticaret alanları ile iş yerleri için ihaleye çıkıyor. 20 Mart Çarşamba günü saat 13.45’te yapılacak olan ilk ihalede Şehir Hastanesi yanında bulunan 7 adet konut alanı ve 7 adet konut+ticaret alanı arsası satışa sunulacak. Aynı gün saat 14.00’te yapılacak olan ihalede ise Şehir Hastanesi karşısında yer alan Büyükşehir Belediyesi’nin yaptırdığı 23 adet dükkanın satışı gerçekleştirilecek.

 

Büyükşehir Belediyesi’nin 20 Mart Çarşamba günü yapacağı bir diğer ihalede ise Kötügöller Mahallesi’nde bulunan ticaret alanı arsası satışa sunulacak. 1500 metrekare büyüklüğündeki ticaret alanı arsasının ihalesi saat 14.15’te yapılacak.

 

Büyükşehir Belediyesi 20 Mart Çarşamba günü saat 14.30’da ise Pervane Mahallesi’ndeki akaryakıt ve servis istasyonu arsasının satışını gerçekleştirecek. 20 Mart Çarşamba günü yapılacak olan ihalelere katılmak isteyenler en geç ihale günü saat 13.30’a kadar müracaatlarını yapabilecekler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 16:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ortaylı, Çanakkale Zaferi’ni anlattı
    1. Ortaylı, Çanakkale Zaferi’ni anlattı
    2. Maganda kardeşe 25 yıl hapis cezası
    3. Başkan Köşker, meclis toplantısında..
    4. Çanakkale’de 116 mülteci yakalandı
    5. Mısır, Hepatit C ile mücadelesini..
    6. Sarıçam’da toplantı ve yürüyüş yerleri..
    7. Başkan adayı Döğücü: "Sancaktepe’de bu..
    8. Kuaför esnafının talepleri..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut..
    10. Düzce Üniversitesi öğretim üyelerine..
    11. Amedspor, Muhlis İstemi, Muhammed Ali..
    12. Gençler Türkiye Okullar Kick Boks..
    13. Radısson Hotel Group’dan anlamlı..
    14. Yeşilay Haftası dolayısıyla yapılan..
    15. Ünlü YouTube fenomeni Furkan Yaman..
    16. Akar ve komutanlardan kara, hava ve..
    17. Başkan Kutlu Hz. Safvan B. Muattal..
    18. PFDK kararları açıklandı
    19. Tosya Yenidoğan ve Kuşçular Köylerinin..
    20. Başkan Tok, vatandaşlarla buluşmaya..
    21. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş..
    22. Tarhan: “Belediye meclis üyelerimizle..
    23. Gölbaşı ilçesinde öğrencilere güvenlik..
    24. Şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu..
    25. Malatya’da istihdam seferberliği..
    26. Olaylı Amedspor-Sakaryaspor maçının..
    27. Elazığspor’da Serhat Gülpınar dönemi..
    28. Başkan Çınar, tüm Malatyalıları..
    29. Ayağı kırılıp çatıya sıkışan güvercini..
    30. Aranması olan şahıslar jandarmadan..
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar