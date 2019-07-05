Büyükşehir’den İhale

Büyükşehir Belediyesi muhtelif parklarda tamir ve tadilat işleri için ihale yaptı. İhaleye yedi firma katılarak teklif verdi.

Büyükşehir Belediyesi şehrin farklı bölgelerinde yer alan parklarda çalışma yapacak. Söz konusu çalışmalar için yaklaşık maliyeti 3 milyon 610 bin TL olan ihale yapıldı. İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:

Gökışığı İnşaat: 2 milyon 864 bin TL

Başaran İnşaat: 2 milyon 916 bin TL

Antaş İnşaat: 3 milyon 068 bin TL

Ekon İnşaat: 3 milyon 070 bin TL

Öner İnşaat: 3 milyon 369 bin TL

Alp İnşaat: 3 milyon 490 bin TL

MTP Yapı: 3 milyon 755 bin TL

İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak.