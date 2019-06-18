Büyükşehir’den içme suyu paket arıtma tesisi hamlesi

Aydın Büyükşehir Belediyesi kentin her noktasında ciddi altyapı yatırımlarına imza atmaya devam ediyor.

Sorunsuz ve sürdürülebilir bir altyapı tesis etmek için çalışmalarını hızla sürdüren ASKİ bu alanda önemli bir projeyi daha faaliyete geçirdi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun üzerinde hassasiyetle durduğu sağlıklı içme suyu projesi kapsamında hat yapımlarının yanı sıra Mahallelere sağlıklı içme suyu hizmeti sunmak için içme suyu paket arıtma tesisi yapımlarında önemli mesafe kaydedildi.

Mahallelerin içme suyu kaynaklarından gelen suyu sağlıklı ve kaliteli olarak vatandaşlara ulaştırmak için 12 ilçede 66 adet içme suyu paket arıtma tesisi hizmete geçirildi. Yüksek teknolojiye sahip tesisler kaliteli ve sağlıklı içme suyu hizmeti veriyor. İlk etapta 66 adet açılan ve halkın hizmetine sunulan arıtma tesisleri il genelinde ihtiyaç duyulan tüm noktalarda yapılması planlanıyor.