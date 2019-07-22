0553 313 94 23

Büyükşehir’den Güzelçamlı’da yaz konseri

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen yaz konserleri devam ediyor.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:51
Büyükşehir’den Güzelçamlı’da yaz konseri

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen yaz konserleri devam ediyor.


Hafta sonu Davutlar’da başlayan konserler Güzelçamlı’da devam etti. Deniz kenarında yapılan konseri yüzlerce vatandaş izleyip şarkılara eşlik etti. Gecede sevilen şarkılar ve türküler Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmenleri tarafından seslendirildi. Deniz kenarında güneşin batışının hemen ardından başlayan konserler vatandaşlara keyifli dakikalar yaşattı. Vatandaşlar kendilerine müzikle buluşturduğu için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.


Yaz konserlerine 23 Temmuz’da Didim Orman Kampı’nda, 26 Temmuz’da Güzelçamlı Demokrasi Meydanı’nda ve 29 Temmuz’da Kuşadası İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı’nda devam edilecek. Konserler farklı mahallelerde eylül ayına kadar sürecek. Konserler saat 20.30’da başlayacak.


Başkan Çerçioğlu, vatandaşların günün stresinden arınıp keyifli zaman geçirmeleri için düzenlenen konserlere herkesi davet etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:51
  1. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doğru tercih için Büyükşehir yanınızda
    1. Doğru tercih için Büyükşehir yanınızda
    2. Çandır fasulyesinde çapa zamanı
    3. Manavgat plaj futbolunda şampiyon,..
    4. Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçecek isim..
    5. AFRAY’ın 1. Etap ödeneği tahsis edildi
    6. Okul onarımları devam ediyor
    7. Eski eşini öldüren sanığa..
    8. Gürcistan ’Agile Spirit 2019’..
    9. Erdoğan'dan Hatay mesajı
    10. Başkan Erdoğan ve Bigalılar’dan Bosna..
    11. Koca Seyit, hacı adaylarını mukaddes..
    12. Konyaspor, Erdon Daci’nin sözleşmesini..
    13. Halk otobüsünde elle tacize 2 yıl 1 ay..
    14. Alanya’da sokak ortasında silahlı..
    15. Yalçınbayır, AK Parti’den istifa etti
    16. Sakaryabaşı’nda dalgıçların çöp..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hatay’ın ana..
    18. Kritik dakikalar! ABD'li heyet Ankara'da
    19. Kurban bayramı kaç gün olacak? 9 gün..
    20. 'Planlamamızda 3 oyuncu daha..
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..