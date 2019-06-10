Büyükşehirden “Gürültü Eylem Planı” ile konforlu hayat

Antalya Büyükşehir Belediyesi, şehirde yaşayan vatandaşların sağlığını korumak ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla, en önemli sorunlardan biri olan gürültü kirliliği için hazırladığı eylem planını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından yürütülen “Antalya İli Gürültü Eylem Planının Hazırlanması Projesi’nde” sona gelindi. Yaklaşık 20 ayda tamamlanan Gürültü Eylem Planı’nın hayata geçirilmesiyle çevresel gürültülerin azaltılarak, Antalyalıların yaşam kalitesinin arttırılması hedefleniyor. Çevresel Gürültünün Yönetimi ve Değerlendirilmesi Yönetmeliği kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan gürültü eylem planı öncesinde şehirde yüksek ses alan yerler belirlendi. Karayolu, eğlence yeri, hafif raylı sistem ve havaalanı başlıkları altında toplanan gürültü kaynaklarının olduğu bölgelerde uzmanlar tarafından yapılan inceleme sonucunda Stratejik Gürültü Haritası oluşturuldu. İlgili kamu kurumlarının da katılımıyla düzenlenen koordinasyon toplantılarında gürültü sorununun teknik ve bilimsel çözümleri ele alındı.

5 ilçede anketler yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde anket yapıldı. Yaşanan gürültü kirliliğine ilişkin çözüm önerilerini içeren anketler ile de kısa, orta ve uzun vadede gürültü sorununu çözmeye yönelik yol haritası belirlendi. Antalya’da yaşayan vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması, gürültü kaynaklı sağlık sorunlarının önlenmesi ve mutlu bir kentin zeminin oluşturulması amacı ile hazırlanan Gürültü Eylem Planı’nın Antalya’nın tamamına uygulanabilirliği konusundaki çalışmalar ise sürüyor.