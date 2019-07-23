Büyükşehir’den Gülnar’da elma üreticilerine eğitim

Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde, Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle Gülnar ilçesindeki elma üreticilerine eğitim verildi. Yılda 40 bin tonun üzerinde elma üretilen Gülnar’da verilen “Modern Elma Yetiştiriciliği” eğitiminde, üreticilere elma üretimi ve bakımı konusunda bilgiler aktarıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üreticilere destek vermeye devam ediyor. Hayata geçirdiği projeler ve destekler yanında kaliteli ve verimli üretim amacıyla çiftçilere eğitimler de veren Büyükşehir Belediyesi, bu çerçevede, yılda 40 bin tonun üzerinde elma üretilen Gülnar ilçesindeki elma yetiştiricilerine eğitim verdi. Elma üreticileriyle bir araya gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Eğirdir Kültürleri Araştırma Enstitüsü yetkilileri, elma üretimi ve bakımı konusunda üreticilere detaylı bilgilendirme yaptı.

Modern Elma Yetiştiriciliği eğitimi Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Ali Ulusoy, İlçe Tarım Orman Müdürü Ali Nazım Eken, Gülnar Ziraat Odası Başkanı Hacer Emiş Işık ve elma yetiştiricilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü teknik elemanları tarafından verilen eğitimde, elma üreticiliği, üretim teknikleri, ekim dikim yerlerini hazırlama, gübreleme, kültürel bakım, bitki zararlıları, hastalık ve yabancı otlarla mücadele yöntemleri, budama ve ürün hasadı konuları işlendi. Eğitimde ayrıca, elma üretiminde ilaç kalıntısı konusunda gereken hassasiyetin gösterilmesi, elma ve ürün çeşitlerinin tüketiminin artırılmasına yönelik devlet ve özel sektör tarafından uygulamalı çalışmaların yapılması ve elma suyu, elma cipsi, elma püresi gibi elma ürün çeşitliliğinin geliştirilmesi, pazar odaklı eğitim ve yayım çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiği konularında uyarılarda bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Türkiye; 2,5 milyon tonun üzerinde üretimiyle dünya elma endüstrisinde üçüncü üretici ülke olmasına rağmen, ihracat miktarı elma üretiminin yüzde 3’ü ile sınırlı düzeyde bulunuyor. Gülnar ilçesinde ise yılda 40 bin tonun üzerinde elma üretiliyor. Gülnar ilçesinde yayla şartlarında yetiştirilen elma, kalitesi ile öne çıkıyor. Gülnar’ın yayla şartlarına sahip olması ve taban suyu seviyesinin uygun olması nedeniyle elma yetiştiriciliğinde sulamaya ihtiyaç duyulmuyor. Bundan dolayı Gülnar elması, tadı ve rengi ile büyük beğeni topluyor” denildi.