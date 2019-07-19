Büyükşehir’den gençlere doğal yaşam terapisi Gençlik merkezlerinde eğitim gören ve yoğun sınav stresi yaşayan 30 genç, Teknolojisiz Üretim Kampı’na gönderildi.

Gençlik merkezlerinde eğitim gören ve yoğun sınav stresi yaşayan 30 genç, Teknolojisiz Üretim Kampı’na gönderildi.

Türk Kızılay’ının sponsorluğunda Osmaniye Aslantaş Gençlik Kampı’nda gerçekleşen Teknolojisiz Üretim Kampı’na katılan Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı gençlik merkezlerinde eğitim gören 30 öğrenci, teknolojiden uzakta, köy hayatının eşsiz güzelliklerini, köy hayatının doğallığını ve bazı ürünlerin üretim aşamalarını yerinde görme fırsatı yakaladı.

Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte yoğun ders programlarını ve sınavları geride bırakan Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı gençlik merkezlerinde eğitim gören gençler, Teknolojisiz Eğitim Kampı’na katılarak hem stres attı hem de yeni arkadaşlıklar edinme fırsatını yakaladı. Etkinlikte; kültürel geziler, eğlence, doğa yürüyüşleri, yüzme, tiyatro, tarlada ekim biçim işleri, yumurta toplama ve süt sağma gibi aktivitelere katılan öğrenciler köy hayatını yakından tanıyıp, üretimin her aşamasında yer aldı. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen kampta öğrenciler, lider öğretmenler eşliğinde afete hazırlık, ilk yardım, Kızılaycılık konularında eğitimlere de tabi tutuldu.

Kampa katılan Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı gençlik merkezlerinde eğitim gören gençler, köy hayatını tanıma, yeni arkadaşlıklar edinme fırsatını kendilerine sunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.