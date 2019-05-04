Büyükşehir’den gagep toplantısı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Gürültü Eylem Planı (GAGEP) toplantısı düzenledi. Toplantıda, Şahinbey, Şehitkamil ve Nizip ilçesinde uygulanacak gürültü eylem planı kapsamında en yüksek gürültü alanlarının tespiti, gürültü kaynakları ve kentin gürültüden arındırılması için izlenecek yol haritası belirlendi.

“Daha sessiz bir şehir için, daha sessiz bir çevre için, fark oluştur” ana temasıyla gürültüye karşı çalışmalar başlatan büyükşehir, konunun uzmanlarını bir araya getirdi, gürültüsüz bir şehir için adımlar atıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince hazırlatılan stratejik gürültü haritaları sonuçlarına göre, gürültü seviyesinin yüksek olduğu, yönetmelik standartlarını aşan bölgelerde gürültü düzeyinin düşürülmesine yönelik mücadelede, alınacak teknik önlemler ve yaptırımlar tespit edilerek gürültü seviyesini mevzuata uygun hale getirilmesini sağlamak amacıyla GAGEP Projesi hazırlama çalışmalarına başlandı.

Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantının açışında konuşan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Emel Kıraç, kent içerisinde sağlıklı yaşam koşulları oluşturmak için kritik önem taşıyan gürültü eylem planının, stratejik gürültü haritalama çalışmaları üzerine inşa edildiğini belirtti.

Planla, şehir içerisinde bulunan yaşam alanlarında sessiz alanların korunması ve gürültü maruziyetinin yüksek olduğu bölgelerin belirlenerek bu bölgelerde önlemler alınmasının amaçlandığını aktaran Kıraç, planın nüfus bakımından yoğun olan Şahinbey, Şehitkamil ve Nizip ilçesini kapsadığını sözlerine ekledi.

Uzmanların sunumuyla bilgilendirilen katılımcılara; karayolu, demiryolu, endüstriyel ve eğlence faaliyetleri sebepli gürültü kaynaklarının azami ölçüde azaltılmasını içeren yöntemler anlatıldı.