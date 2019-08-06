Büyükşehir’den endişe uyandıran açıklama

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kenti susuz ve tehlikeli günler beklediğini açıklayarak tarımda bilinçsizce su kullanılmasının acilen önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

Yapılan açıklamada, Eskişehir’in vazgeçilmez içme ve kullanma suyu kaynağı olan Porsuk Barajı’nda, su miktarı kritik seviyelere kadar düşerek tedirgin edici boyuta geldiği anlatıldı. Azalan su seviyesi ile birlikte suyun kalitesinin düştüğünün de gözlemlendiği belirtilen açıklamada “Nitekim 2018 yılı Ağustos ayı içerisinde baraj seviyesinin düşük olmasından dolayı balık ölümleri gerçekleşmişti. Şimdi yine, benzer noktaya gelmek üzereyiz. Su seviyesinin azalması sebebiyle arıtma tesisinde kullanılan kimyasallarla belli bir seviyeye kadar arıtma işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Baraj seviyesi yüzde 30’ların altına düştüğünde arıtma neredeyse imkânsız hale gelecek olup, Eskişehir susuz kalacaktır. Eskişehir’in yılda 45 milyon metreküp içme suyu ihtiyacı varken, bu miktarın yaklaşık 2,5 katı sulama suyuna verilmektedir. Eskişehir halkının tarım yapması için bırakılan bu suyun haricinde Eskişehir sulaması dışında bulunan Polatlı bölgesinin bir kısmına da tarım amaçlı su bırakılmakta, bu nedenle barajdan bırakılan günlük su miktarı 1 milyon metreküpü geçmektedir. Suyun böyle kullanılması hızlı bir şekilde baraj seviyesinin düşmesine neden olmakta ve arıtmayı güçleştirmektedir. Seviye bu şekilde hızlı düşmeye devam ederse Porsuk’ta ağır metallerin yoğun olduğu dip kısımdaki suyu arıtmak mümkün olmayacaktır ve ne yazık ki,Eskişehir’in suyu tehlikeli bir hal alacaktır. DSİ tarafından Ağustos ayı itibariyle yüzde 40’lar seviyesinde doluluk oranında olan Porsuk Barajından bu şekilde su verilmesine devam edilmesi durumunda Eskişehir halkının susuz kalacağı da açıkça görülmektedir” denildi.

Açıklamada, Polatlılı çiftçilerin çok su gerektiren zirai ürünler yerine kuru ziraata elverişli ürünler yetiştirmeyi ya da vahşi sulama yerine damlama sulama sistemi kullanmayı bir türlü alışkanlık haline getiremediği de anlatılarak, “Polatlılı çiftçilerin baskılarıyla, sulama kanallarının dışında Porsuk ana yatağına, olması gerekenden daha fazla miktarda su verilmektedir. Bu durum da barajdaki su seviyesinin hızla düşmesine neden olmaktadır. Tarımda bilinçsizce su kullanılmasının acilen önüne geçilmelidir” diye belirtildi.