0553 313 94 23

Büyükşehir’den endişe uyandıran açıklama

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kenti susuz ve tehlikeli günler beklediğini açıklayarak tarımda bilinçsizce su kullanılmasının acilen önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

06 Ağustos 2019 Salı 13:03
Büyükşehir’den endişe uyandıran açıklama

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kenti susuz ve tehlikeli günler beklediğini açıklayarak tarımda bilinçsizce su kullanılmasının acilen önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.


Yapılan açıklamada, Eskişehir’in vazgeçilmez içme ve kullanma suyu kaynağı olan Porsuk Barajı’nda, su miktarı kritik seviyelere kadar düşerek tedirgin edici boyuta geldiği anlatıldı. Azalan su seviyesi ile birlikte suyun kalitesinin düştüğünün de gözlemlendiği belirtilen açıklamada “Nitekim 2018 yılı Ağustos ayı içerisinde baraj seviyesinin düşük olmasından dolayı balık ölümleri gerçekleşmişti. Şimdi yine, benzer noktaya gelmek üzereyiz. Su seviyesinin azalması sebebiyle arıtma tesisinde kullanılan kimyasallarla belli bir seviyeye kadar arıtma işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Baraj seviyesi yüzde 30’ların altına düştüğünde arıtma neredeyse imkânsız hale gelecek olup, Eskişehir susuz kalacaktır. Eskişehir’in yılda 45 milyon metreküp içme suyu ihtiyacı varken, bu miktarın yaklaşık 2,5 katı sulama suyuna verilmektedir. Eskişehir halkının tarım yapması için bırakılan bu suyun haricinde Eskişehir sulaması dışında bulunan Polatlı bölgesinin bir kısmına da tarım amaçlı su bırakılmakta, bu nedenle barajdan bırakılan günlük su miktarı 1 milyon metreküpü geçmektedir. Suyun böyle kullanılması hızlı bir şekilde baraj seviyesinin düşmesine neden olmakta ve arıtmayı güçleştirmektedir. Seviye bu şekilde hızlı düşmeye devam ederse Porsuk’ta ağır metallerin yoğun olduğu dip kısımdaki suyu arıtmak mümkün olmayacaktır ve ne yazık ki,Eskişehir’in suyu tehlikeli bir hal alacaktır. DSİ tarafından Ağustos ayı itibariyle yüzde 40’lar seviyesinde doluluk oranında olan Porsuk Barajından bu şekilde su verilmesine devam edilmesi durumunda Eskişehir halkının susuz kalacağı da açıkça görülmektedir” denildi.


Açıklamada, Polatlılı çiftçilerin çok su gerektiren zirai ürünler yerine kuru ziraata elverişli ürünler yetiştirmeyi ya da vahşi sulama yerine damlama sulama sistemi kullanmayı bir türlü alışkanlık haline getiremediği de anlatılarak, “Polatlılı çiftçilerin baskılarıyla, sulama kanallarının dışında Porsuk ana yatağına, olması gerekenden daha fazla miktarda su verilmektedir. Bu durum da barajdaki su seviyesinin hızla düşmesine neden olmaktadır. Tarımda bilinçsizce su kullanılmasının acilen önüne geçilmelidir” diye belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 13:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsada günün ilk yarısı (2)
    1. Borsada günün ilk yarısı (2)
    2. Taksim’de sıcaktan bunalan köpeğin..
    3. Tarihi eser aranan evden makineli..
    4. Borsada günün ilk yarısı (1)
    5. Diyanetten “Sıfır atık, sıfır israf”..
    6. "Akın İpek ne yaptıysa Gülen'in..
    7. Kongo Demokratik'te 4 günde 36 kişi..
    8. Jandarma ekiplerinden alkol denetimi
    9. Çocuğa fiziksel ve psikolojik şiddete..
    10. Türkiye-Tacikistan Karma Ekonomik..
    11. Jandarma trafik timleri, bir hafta da..
    12. Kayıp çocuğu arama çalışmaları devam..
    13. Beşiktaş'ta sakatlık depremi!
    14. Afganistan'da Taliban operasyonu: 92..
    15. Türkiye ile İran arasında sınır..
    16. BM: "Burundi’de sıtma salgınında bin..
    17. Bilim insanlarını korkutan gelişme!
    18. Çin-ABD ticaret savaşını 'teknoloji ve..
    19. Sulama kanallarının temizliği imece..
    20. Zeytun Şener kadın kolları..
    21. Körfez’de bozulan yollara asfalt atıldı
    22. Piyasalarda gün ortası
    23. Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye..
    24. Gebze’de Camiler bayrama hazırlanıyor
    25. Levent Eriş, Anadaspor’un başında ilk..
    26. İstasyon Mahallesi turnuvasında..
    27. Keşan’da yılın ilk ayçiçeği 5.06..
    28. Rekor transferler listesine Yusuf..
    29. Batman’da milyonluk araçlar çürümeye..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs ve Doğu..
    ABD'ye çağrı yaptılar! 'Suriye'yi vilayet yapacaklar'
    ABD'ye çağrı yaptılar! 'Suriye'yi vilayet yapacaklar'
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'