Büyükşehir’den ekskavatör ihalesi
Büyükşehir Belediyesi, muhtelif yerlerde kullanılmak üzere paletli ekskavatör kiralayacak.19 Haziran 2019 Çarşamba 11:05
Büyükşehir Belediyesi, muhtelif yerlerde kullanılmak üzere paletli ekskavatör kiralayacak. Kiralama işi için yapılan ihaleye dört firma katıldı.
Büyükşehir Belediyesi paletli ekskavatör kiralama işi için 2 milyon 215 bin TL yaklaşık maliyetle ihaleye çıktı. İhaleye katılan dört firma ve teklifleri şöyle oldu:
Yol-Nas İnşaat: 1 milyon 435 bin TL
İKH Hafriyat: 1 milyon 593 bin TL
Solmazlar Hafriyat: 1 milyon 883 bin TL
Ertaçlar İnşaat: 1 milyon 900 bin TL
İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından neticelenecek.
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