Büyükşehir’den ekskavatör ihalesi

Büyükşehir Belediyesi, muhtelif yerlerde kullanılmak üzere paletli ekskavatör kiralayacak. Kiralama işi için yapılan ihaleye dört firma katıldı.

Büyükşehir Belediyesi paletli ekskavatör kiralama işi için 2 milyon 215 bin TL yaklaşık maliyetle ihaleye çıktı. İhaleye katılan dört firma ve teklifleri şöyle oldu:

Yol-Nas İnşaat: 1 milyon 435 bin TL

İKH Hafriyat: 1 milyon 593 bin TL

Solmazlar Hafriyat: 1 milyon 883 bin TL

Ertaçlar İnşaat: 1 milyon 900 bin TL

İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından neticelenecek.