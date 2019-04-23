0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Büyükşehir’den ‘Dünya Günü’nde anlamlı kutlama

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 22 Nisan Dünya Günü’nde kurucu üyesi olduğu Cities4Forests’ın (Ormanlar için Şehirler Birliği) desteğiyle etkinlik düzenlendi.

23 Nisan 2019 Salı 12:16
Büyükşehir’den ‘Dünya Günü’nde anlamlı kutlama

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 22 Nisan Dünya Günü’nde kurucu üyesi olduğu Cities4Forests’ın (Ormanlar için Şehirler Birliği) desteğiyle etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında AKM bahçesinde Dünya Gününün anlamına özel Zeytin, Çam ve Portakal ağaçları dikildi.


Özel güne yakışan etkinlik


AKM bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, çevre dostu kadın gönüllüleri, 60 + Tazelenme Üniversitesi öğrencileri ve vatandaşlar katıldı. Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı’nın konseriyle başlayan etkinlikte konuşan Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Alperen Erkazancı, “22 Nisan Dünya Günü gibi anlamlı bir güne yakışan bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak kentin her köşesinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla yeşil alanların ve ağacın korunup sayısının arttırılması için gayret gösteriyoruz. Bu kapsam da Cities4Forests’ın (Ormanlar için Şehirler Birliği) çatısı altında faaliyet gösteren One Tree Planted (Bir Dikili Ağaç) kuruluşunun desteğiyle temsili olarak ağaçlarımızı dikeceğiz” diye konuştu. Etkinlik kapsamında bahçeye Zeytin, Çam ve Portakal ağaçlarının dikimi gerçekleşti.



Çevreci kuruluş


Uluslararası Cities4Forests (Ormanlar İçin Şehirler Birliği); şehirlerde iklim değişikliği ile mücadele etmeyi, havzaları ve biyoçeşitliliği korumayı ve vatandaşlar için refah seviyesini arttırmayı hedefliyor. Ayrıca, ormanları şehir gelişim planlarına ve programlarına entegre etmeyi, orman tahribini azaltmayı, ormanları restore etmeyi (şehirlere daha fazla ağacın dahil olması) ve ormanları daha sürdürülebilir bir şekilde yönetmeyi amaçlıyor.One Tree Planted (Bir Dikili Ağaç) ise Cities4Forests çatısı altında, dünyayı yeniden ağaçlandırmak ve ağaçların önemi konusunda eğitim, farkındalık ve sorumluluk sağlamak amacıyla yola çıkmış kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak yer alıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 12:16
  1. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sri Lanka’da hayatını kaybeden 2 Türk’ün cenazeleri Türkiye’ye getirildi
    1. Sri Lanka’da hayatını kaybeden 2..
    2. Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa..
    3. 1 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
    4. ’Bahdavar’ romanı yayımlandı
    5. 23 Nisan valisi tören alanına 1978..
    6. DTSO’dan Süleymaniye TSO’ya ziyaret
    7. İnterpol, Sri Lanka’da soruşturmalara..
    8. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan 23..
    9. Buca’da ‘Çocuk Köyü’ müjdesi
    10. Kontrol yapan emniyet ekipleri 8..
    11. Kılıçdaroğlu'na saldırı Meclis'te!
    12. TBMM Başkanı Şentop tebrikleri kabul..
    13. Iğdır’da 23 Nisan coşkusu
    14. Kırsalda refah seviyesi artıyor
    15. Siirtli öğrenciler 23 Nisan’ı..
    16. Protez göz sonrası dikkat
    17. Şehit ve gazi çocukları Türk Telekom..
    18. Özel harekat polisinin keşfettiği..
    19. Çocuklar festivalde hayvan sevgisini..
    20. Kadın kaymakamın koltuğuna minik kız..
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Fehmi Koru bunu dedi: Tuzak var
    Fehmi Koru bunu dedi: Tuzak var
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...
    MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...

    Günün Karikatürü

    23 Nisan 2019
    Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
    Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
    Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı
    Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı