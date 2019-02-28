Büyükşehir’den dev eğitim ve kültür yatırımları

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, şehrin eğitim ve kültür hayatına önemli projelerle katkı sunmaya devam ediyor.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti MKYK Üyesi ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve akademisyenlerin yer aldığı basın toplantısında, Büyükşehir tarafından hayata geçirilen ve her biri ayrı bir değer olan yeni eğitim ve kültür yatırımlarını anlattı.

Başkan Sekmen, “Bir toplumun kültürünün biçimlenmesinde, tarihi, sosyal ve bir ölçüde coğrafi etkenler ve onların birlikteliği şüphesiz çok önemli rol oynarlar. Medeniyet, farklı kültürlerin üstüne çıkan, onları kuşatan, ama belki de en önemlisi onlara hâkim olan bir özellik taşımaktadır” dedi.

“Kültür ve medeniyet şehri Erzurum’da bu kadim kentin tarih ve edebiyatını, kültür ve sanatını gelecek kuşaklara aktarmak, toplumsal değerleri korumak adına gerçekleştirdiğimiz eğitim çalışmalarına bugün bir yenisini daha ekledik” diyen Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Erzurum’da çocuklarımızın eğitim hayatlarına katkıda bulunmak adına Atatürk Üniversitemizle birlikte ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerimize etüt çalışması başlattık. Hilalkent ESMEK, Nurettin Topçu ve Yunus Arda Bilgi Evleri’mizde deneyimli öğretmenlerimiz nezaretine her gün saat:16.00’dan sora ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerimize derslerine destek mahiyetli etüt çalışması yapacağız. Yavrularımızın eğitim yaşantılarına yardımcı olmak ve kitap okuma alışkanlıklarını yaygınlaştırmak adına ‘Erzurum Okuyor Kitap Okuma Yarışması’na start verdik. İlimizdeki 9-10, 11-12 ve 13-14 yaş aralığındaki toplam 1346 evladımıza 3’er kitap dağıttık. 16 Mart’ta çocuklarımızı okudukları kitaplarla ilgili sınava tabi tutacağız. Sınavda dereceye giren çocuklarımızı çeşitli hediyeler armağan edeceğiz. Ve yine yavrularımıza üniversiteye hazırlık konusunda eğitim ve öğretim hayatlarına destek olmak için lise öğrencilerimiz ve üniversite adaylarına yönelik 01, 13 ve 27 Mart tarihlerinde 21 bin öğrencilerimize ‘Öğrencilerin Kazanımlarını Takip Uygulaması Sınavı’ yapacağız. Bu sınav için 63 bin kitapçık hazırlandı.”

“Büyükşehir’in yeni yayını: Abdurrahman Gazi”

Başkan Mehmet Sekmen, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı Erzurum Yayınları’na kazandırılan yeni eseri gazetecilere anlattı.

Başkan Sekmen, “Eğitim çalışmalarımızı sürdürürken Erzurum Yayınları’na yeni eserler kazandırmaya devam ediyoruz. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları’mız arasında yer alan ‘Abdurrahman Gazi’ kitabı adından da anlaşıldığı üzere Abdurrahman Gazi Hazretleri ile ilgili merak edilen bütün konuları içerisinde barındıran muhteşem bir eser Bu güzel eserin yazarı Prof. Dr. Osman Gürbüz ve Editör Dr. Mehmet Göktaş’a çok teşekkür ediyorum. Eğitim ve kültür yatırımlarımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.