0553 313 94 23

Büyükşehir’den Değerli Gençlik buluşmaları

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Değerli Gençlik Buluşmaları” etkinlikleri kapsamında “Kendin Olmak” konulu söyleşiye eğitim danışmanı yazar Polat Doğru katıldı.

04 Mart 2019 Pazartesi 11:26
Büyükşehir’den Değerli Gençlik buluşmaları

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Değerli Gençlik Buluşmaları” etkinlikleri kapsamında “Kendin Olmak” konulu söyleşiye eğitim danışmanı yazar Polat Doğru katıldı. Gençlerle bir araya gelen genç yazar, gençlere yaşama dair nasihatlerde bulundu.


Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonunu dolduran kalabalığa hitap eden Polat Doğru, hayat tecrübelerini esprili bir dille anlattı. Doğru’yla eğlenceli zaman geçiren gençler, geleceğe ve seçimlere dair motive edici bir konuşma dinledi.


Tercih konusunda öğrencilere dikkatli olmaları ve ne istediklerine iyi karar vermeleri gerektiği konusunda uyaran Doğru, söyleşi boyunca hikayeler anlattı.


Polat Doğru, “Ben kimim?” ve “Kim olmak istiyorum?” gibi Dünya’nın en önemli iki sorusuna cevap vermenin önemini bildirdi.


Bakanlıklar, şirketler, üniversiteler gibi birçok alanda çalışanlara eğitimler veren Doğru, ortak problemin motivasyon eksikliği olduğunu söyledi.


Tanınmış kişilerin başarı hikayelerinden örnekler veren Polat, “İnsan en güzel mesajı kendisine verir. Kendimize inanır ve çalışırsak her şeyi başarabileceğimizin mümkün olur. Hayatta inanç puanı diye bir şey yok emek vardır” diye konuştu.


Programın ardından günün anısına Polat Doğru adına dikilen fidan sertifikası Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hülya Yıldız tarafından takdim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:26
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Tohum üretimimiz 1 milyon 50 bin ton oldu"
    1. "Tohum üretimimiz 1 milyon 50 bin ton..
    2. Kesin aday listesi - SAKARYA
    3. Kenya'da helikopter faciası! 5 kişi öldü
    4. Şanlıurfa Göbeklitepe'de Başkan..
    5. Başkan Genç’in yoğun hafta sonu mesaisi
    6. Muz yüklü konteynerden 185 kilo kokain..
    7. TYF'nin sağlık sponsoru Medical Park
    8. 8.sınıf öğrencisinden ’Tarihe İz..
    9. Mersin'de yem yüklü TIR alev alev yandı
    10. Aynı hastanede "böbrek kardeşi" oldular
    11. "Fenerbahçe'nin iskeleti altyapı..
    12. Büyükşehir’den Değerli Gençlik..
    13. Mustafakemalpaşa’nın kağıt üzerinde..
    14. Ege İhracatçı Birliklerinden yüzde 100..
    15. GittiGidiyor'dan Dünya Kadınlar..
    16. Küçük Valentina Ordu’da sağlığına..
    17. Arslantaş: "Konut yapanları..
    18. Türkiye dizi film ihracatında..
    19. Genç Girişimciler Kurulu Başkanı..
    20. Esenyurt'ta içinde 2 kilo altın..
    21. "Kanoda hedef 2020 Tokyo..
    22. (Özel) “Zamanı toplayan” koleksiyoncu..
    23. Emin Grup, 360 çalışanını ödüllendirdi
    24. Koyunları "sertifikalı çobanlar" güdecek
    25. Aydın’da bir Türkiye şampiyonası daha
    26. Eski Danıştay üyesi Bekir Sözen'e..
    27. Özel öğrencileri sevindiren ‘Materyal’..
    28. Pendik'te korkunç olay! Eniştesini..
    29. Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması
    30. Ford Trucks, Rusya'da yeni 3S tesisini..
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    60'tan fazla HGK teslim edildi! TSK'ya güç katacak
    60'tan fazla HGK teslim edildi! TSK'ya güç katacak