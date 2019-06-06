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Büyükşehir’den daha temiz bir Gaziantep için dev yatırımlar

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çevreyi koruyucu bakış açısı geliştirdi, “Daha Temiz Bir Gaziantep İçin” dev projelere imza attı.

06 Haziran 2019 Perşembe 14:36
Büyükşehir’den daha temiz bir Gaziantep için dev yatırımlar

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çevreyi koruyucu bakış açısı geliştirdi, “Daha Temiz Bir Gaziantep İçin” dev projelere imza attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi’ni destekleyen Büyükşehir, Nizip Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi ve Oğuzeli Biyogaz Enerji Santraliyle çevreye olan duyarlılığını kanıtladı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in, “Toprak, su, kuşlar ve tüm canlılar Allah’ın bizlere emanetidir” sözü doğrultusunda çalışmalarına hız veren Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, “Kentin daha yaşanabilir daha sağlıklı” bir kimlik kazanabilmesi amacıyla ilkokullarda bilinçlendirme çalışmaları başlattı. Son 5 yıl içinde 210 bin öğrenciye Çevre Bilinci eğitimi verildi, konunun önemi, animasyon filmi ve tiyatro gösterileriyle pekiştirildi.


Yeşil ihmal edilmedi


Kentin grileşen yüzünü yeşille buluşturmak için adeta yeşil seferberliği başlatan Büyükşehir, 2014 yılında 3 milyon 580 bin metrekare olan yeşil alanı, 2019 yılında 4 milyon 710 bin metrekareye yükseltti. Yine, yoğun çalışmalar sonunda, 2014 yılında 585 bin metrekarelik orman alan, 2018 yılında 3 milyon 521 metrekareyi buldu.


Yenilenebilir enerji kaynaklarına dönük tesisleri şehre kazandıran Büyükşehir Belediyesi, bu yöndeki yatırımlarıyla göz doldurdu. Gaziantep’in enerjisini daha da yukarılara çekmek için kollarını sıvayan büyükşehir, tüm Türkiye’ye örnek oldu. Oğuzeli Biyogaz Enerji Santrali başta olmak üzere; Katı Atık Tesisi, GASKİ Kojenerasyon Tesisi, GASKİ İncesu Güneş Enerji Santrali, Bağlarbaşı Güneş Enerji Santrali, GASKİ Arşimet Santrali, GASKİ Otopark Güneş Enerji Santrali ve Ekolojik Bina Güneş Enerji Santrali’ni faaliyete aldı, toplamda 10,56 MW enerji üretmeyi başardı.


Öte yandan 2011 yılında İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlayan ilk belediye olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi,sera gazı emisyonlarını azaltacak önlemler aldı. İklim değişikliğiyle mücadele için bir dizi hedef belirleyen büyükşehir, 2030 yılında sera gazı emisyonlarının en az yüzde 40 azaltımını sağlayacak.


Oğuzeli biyogaz enerji santrali


1 MW kapasiteli Biyogaz Enerji Santrali, Oğuzeli ilçesi Gündoğan Mahallesi’nde (Köy) devreye alındı, üretime başladı. Bölgedeki hayvansal atıkları, enerji ve organik atığa dönüştüren santralde, günlük büyükbaş süt hayvancılığından 70 ton sıvı gübre, küçükbaş besi hayvancılığından 35 ton katı gübre, tavukçuluktan 40 ton katı gübre ve 5 ton çim biçme atığı kullanılacak. Mevcut atıklarla günlük 9 bin 939 metreküp biyogaz üretilecek santralden, yıllık 8 milyon 234 bin 400 kilowatt elektrik, 8 milyon 836 bin 917 kilowatt eşdeğerinde ısı elde edilecek.


Merkez ve Nizip düzenli katı atık depolama sahaları 2. etap


Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Alanı 2’nci Etap, 1996 yılında işletilmeye başlandı, sahanın ömrü 50 yıl olarak belirlendi, 30 milyon metreküp kapasiteli alan, 4 etap olarak planlandı, 1’inci etap,nüfus artışı ve Suriyeli mültecilerin getirdiği yük nedeniyle hızla doldu, saha günlük 1800 ton atık kabul etti. Kullanım ömrü yaklaşık 10 yıl olan sahanın yapımına 14 milyon 214 bin TL harcandı.Nizip Katı Atık Düzenli Depolama Alanı 1. Etap Rehabilitasyonu ve 2’nci Etabı, 2009 yılında işletilmeye başlandı, sahanın ömrü 30 yıl olarak tespit edildi, 2 milyon metrekare kapasiteli alan, Nizip ve Karkamış ilçelerinin çöplerini 4 yıl depolayabilecek. Katı atık düzenli depolama tesisine Nizip ve Karkamış ilçelerinden günlük yaklaşık 170 ton katı atık dökülecek. 7 milyon 835 bin TL’ye mal olan tesis, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından sağlanan ve İLBANK AŞ aracılığıyla kullanıldı.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 14:36
  1. doğa

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