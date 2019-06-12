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Büyükşehir’den çiftçiyeÇilek ve Kivi bahçesi desteği

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’de Alternatif Ürün Yetiştiriciliği Projesi kapsamında yüzde 50 hibeli çilek ve kivi bahçesi kurulum desteği veriyor.

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:24
Büyükşehir’den çiftçiyeÇilek ve Kivi bahçesi desteği

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’de Alternatif Ürün Yetiştiriciliği Projesi kapsamında yüzde 50 hibeli çilek ve kivi bahçesi kurulum desteği veriyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından tarımsal faaliyette bulunan ve Ziraat Odası üyeliği olan çiftçilere yüzde 50 hibe destekli ‘Alternatif Ürün Yetiştiriciliği Projesi’ uyguluyor. Proje kapsamında modern meyve bahçesi tesisleri oluşturmak amacı ile çilek fidesi, doku kültürü, kivi fidanı, kivi ve çilek bahçesi kurulumu için gerekli olan malzemeler verildi.


Proje kapsamında çiftçilere dikey tarım aparatı veriliyor. Sera içerisinde 1 dikey tarım aparatı ile çilek yetiştirildiğinde 2,5 metrekareye 200 fide dikilebiliyor. Dikey tarım aparatı ile sulama ihtiyacı minimuma indirilirken hasat ve bakım işlemleri daha kolay yapılarak işçilik maliyeti düşürülüyor. Kurulumu yapılan dikey tarım aparatı ile bitkide hastalık ve zararlıların kontrolü daha kolay yapılabiliyor.


Destek kapsamında çiftçiler tarafından ekimi yapılan fide, fidanlar ile çilek ve kivi bahçeleri belediyenin ziraat mühendisleri tarafından kontrol ediliyor. Çiftçileri modern meyve bahçesi üretimine yönlendirmek ve gelir düzeyini arttırmak amacıyla yapılan proje büyük ilgi görüyor. Yüzde 50 hibe destekli Alternatif Ürün Yetiştiriciliği Projesi kapsamında çiftçilere Hayward ve Matua cinsi kivi fidanları veriyor. Hayward kivi doku kültürü ile çoğaltılmış, meyveleri iri, meyve kabuğu yeşilimsi kahverengi sık ince tüylerle kaplı ve uzun süre depolama özelliği ile biliniyor.


Proje kapsamında çiftçilere verilen çilek fideleri ise Albion cinsi. Albion çilek hastalıklara dayanıklı, lezzetli, birim alandan yüksek verim alınan, saklama ve pazar koşullarına dayanıklı bir çeşit olarak sektörde biliniyor. Normal çilek fidelerinden 1 dekardan 1,5 ila 2 ton arasında verim alınırken Albion çilek fidesi dikiminden sonra 1 dekardan 3 ile 5 ton çilek verimi alınıyor.


Projede 2015 yılından itibaren yapılan desteklemelerle birlikle 5 kişiye 10 dekar kivi bahçesi kurulum malzemesi, 60 kişiye 350 bin çilek fidesi ve bahçe kurulum desteği verildi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:24
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