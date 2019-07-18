Büyükşehir’den çevre düzenlemesi ihalesi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hafta başında trafiğe açılan Terminal Katlı Kavşağı’nda çevre düzenlemesi yapacak.18 Temmuz 2019 Perşembe 11:12
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hafta başında trafiğe açılan Terminal Katlı Kavşağı’nda çevre düzenlemesi yapacak. Çevre düzenlemesi yapım işi için gerçekleştirilen ihaleye sekiz firma katıldı.
Büyükşehir Belediyesi, Osman Kavuncu Caddesi’ne yapılan Terminal Katlı Kavşağı çevresindeki düzenleme çalışmaları için ihaleye çıktı. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 168 bin TL olan ihaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:
Cenikler İnşaat: 612 bin TL
Birliktaş İnşaat: 688 bin TL
Özer Yapı-ABC Yapı İş Ortaklığı: 744 bin TL
Başaran İnşaat: 768 bin TL
Çelikler İnşaat: 775 bin TL
Alp İnşaat: 797 bin TL
Özyurt Yapı: 949 bin TL
Hayriye Löksofu: 1 milyon 044 bin TL
İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak.
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