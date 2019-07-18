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Büyükşehir’den çevre düzenlemesi ihalesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hafta başında trafiğe açılan Terminal Katlı Kavşağı’nda çevre düzenlemesi yapacak.

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:12
Büyükşehir’den çevre düzenlemesi ihalesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hafta başında trafiğe açılan Terminal Katlı Kavşağı’nda çevre düzenlemesi yapacak. Çevre düzenlemesi yapım işi için gerçekleştirilen ihaleye sekiz firma katıldı.


Büyükşehir Belediyesi, Osman Kavuncu Caddesi’ne yapılan Terminal Katlı Kavşağı çevresindeki düzenleme çalışmaları için ihaleye çıktı. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 168 bin TL olan ihaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:


Cenikler İnşaat: 612 bin TL


Birliktaş İnşaat: 688 bin TL


Özer Yapı-ABC Yapı İş Ortaklığı: 744 bin TL


Başaran İnşaat: 768 bin TL


Çelikler İnşaat: 775 bin TL


Alp İnşaat: 797 bin TL


Özyurt Yapı: 949 bin TL


Hayriye Löksofu: 1 milyon 044 bin TL


İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:12
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