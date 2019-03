Büyükşehir’den canları bir araya getiren proje

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Cem ve Kültür evini hizmete sunuldu.

Ortaca Belediyesi tarafından yer tahsisi yapılan, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 986 metrekare alan arazi üzerine inşa ettiği ve 2 Milyon 773 bin TL’ye mal olan Ortaca Cem ve Kültür Evi 4 bloktan oluşuyor. A Blok içerisinde konferans salonu, kütüphane ve derslik, B Blok içerisinde ibadethane, C Blok içerisinde morg, kurban kesim yeri, D Blok içerisinde ise mutfak ve aş evibulunuyor.

Gerçekleştirilen açılış törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün ev sahipliğinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, önceki dönem genel başkan yardımcısı Umut Oran, Pir Sultan Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan, İyi Parti Muğla milletvekili Metin Ergun, CHP milletvekilleri Burak Erbay, Mürsel Alban, Suat Özcan, Ortaca CHP belediye başkan adayı Mehmet Sertkaya, CHP Köyceğiz Belediye Başkan adayı Hüseyin Erol, alevi derneklerinin yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Pir Sultan Abdal Derneğinden Başkan Gürün’e Destek

Pir Sultan Abdal Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan; Bu tesisin yapımında emeği geçen başta büyükşehir belediye başkanımız Osman Gürün olmak üzere tüm emeği geçen dostlarımıza şükranlarımızı sunuyorum hepsinin emeklerine yüreklerine sağlık dedi. Kaplan ayrıca “Bu tesis, barışın ve kardeşliğin simgesi olsun. Biz bu kardeşliğe ve barışa yaptığı katkılardan dolayı Başkan Gürün’e Pir Sultan Abdal Derneği olarak teşekkür ediyor ve önümüzdeki dönem için tam destek veriyoruz. Muğla’lı vatandaşlarımızdan da bu desteği istiyoruz” dedi.

Karaca, “Osman Gürün Muğla’da Talana Dur Dedi”

Açılış töreninde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Muğla’da özgürlüğün ve barışın hakim olduğunu vurgulayarak, burası inanç hürriyetinin, her düşünceden, her milletten, her etnik kökenden insanın huzurla mutlulukla barış içinde yaşandığı bir kent. Ancak Muğla için iştah kabartan bir rant var. İstanbul, Ankara, Bursa talan edildi. Muğla’nın masmavi denizi, yemyeşil ovaları ve doğası birinin iştahını kabartıyor. 31 Mart’ta da Muğlalı seçmenler bugüne kadar ranta, talana dur diyen, sevgiyle, hoşgörüyle hizmet eden ve Türkiye’de ilkleri gerçekleştiren Başkan Gürün ile devam diyecektir.” dedi.

Gürün; “Bu yolda rehberimiz Atatürk’tür.”

Ortaca Cem ve Kültür Evi açılışında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün toplum olarak bir, beraber olmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaçları olduğunu söyledi ve Büyükşehir Belediyesi olarak hizmetleriyle tüm ilçeleri, vatandaşları birleştirdiklerini belirtti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “2014 yılında yeni kurulan bir belediye olarak Muğlamıza hizmet vermeye başladık. 13 ilçemizde yapacağımız hizmet ve projeleri vatandaşlarımıza seçim vaatleri olarak sunduk. Geride bıraktığımız 5 yıla baktığımızda vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri fazlasıyla tutmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bugün burada açılışını yaptığımız Ortaca Cem ve Kültür Evi’de vatandaşlarımıza verdiğimiz sözlerden biridir. Yerel yönetimler olarak vatandaşlarımızdan aldığımız güç ve onların bize duyduğu güvenle hizmet ediyoruz. Güzel Muğlamızı, vatandaşlarımızı, doğa ve diğer canlıları koruyan hizmetleri hayata geçiriyoruz. Sevgi, hoşgörü ve güleryüzle en önemlisi insan sevgisiyle çalışıyoruz. Hacı Bektaş’ın dediği gibi yolumuz ilim, irfân ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur ve ülkemizi muhasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için rehberimiz her zaman Atatürk’tür.” dedi.