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Büyükşehir’den büyük sorumluluk

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, sağlık ve sosyal sorumluluk projelerini sürdürüyor.

31 Mayıs 2019 Cuma 13:58
Büyükşehir’den büyük sorumluluk

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, sağlık ve sosyal sorumluluk projelerini sürdürüyor. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği (KHBGS) ile imzalanan protokol kapsamında 2015 yılında Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ek binasında ortaklaşa açılan Gebe Okulu’nda yürütülen “Sağlıklı Gebe, Sağlıklı Bebek” projesine bugüne kadar tam 878 anne adayı katıldı. Gebe Okulu’nda hamilelik süreci ile başlayan, ardından doğum ve bebek bakımıyla devam eden eğitimlere katılan anne adayları, 3 hafta süren programın sonunda mezun olurken, her birine sertifika ve ayrıca bir de bebek bakım seti hediye edildi.


BÜYÜKŞEHİR’İN GEBE OKULU BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ


Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, gelişmiş ülkeleri belirlemede dikkate alınan en önemli parametrelerden birisinin de bebek ölüm hızı olduğuna vurgu yaparak, Türkiye’nin bu manada çok ciddi bir mesafe kaydettiğinin altını çizdi. Başkan Sekmen, bu sürece katkı sunma amacıyla Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği (KHBGS) ile 2015 yılında imzaladıkları bir protokolü hatırlatarak, “İmzaladığımız o protokolle Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ek binasında Gebe Okulu’nu kurduk. Okulun tefrişatını yaptık, annelerimizin tüm ihtiyaçlarını giderdik” diye konuştu.


878 ANNE ADAYI EĞİTİMLERE KATILDI


3 yıl süreli protokolün geçen yıl yenilendiğini kaydeden Başkan Sekmen, “Gebe Okulu’nda ‘Sağlıklı Gebe, Sağlıklı Bebek’ sloganıyla haftada 2 gün olmak üzere anne adaylarına işin uzmanlarınca 3 hafta boyunca eğitim verilmesini sağladık. Anne adaylarımız bu program dâhilinde hem sağlıklı bir gebelik süreci geçirdi ve hem de doğum sonrası bebek bakımına dair hemen her konuda bilgiyle donatıldı. Şimdiye kadar 878 anne adayımız sağlıklı bebek bakımı konusunda bilgilendirildi. Büyükşehir Belediyesi olarak, anne adaylarının tüm ihtiyaçlarını düşünerek kendileri için özel olarak hazırladığımız bir de bebek seti hediyemiz oldu” şeklinde konuştu.


“BİLİNÇLİ ANNE SAĞLIKLI YAŞAM DEMEKTİR”


Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Bilinçli anne demek, sağlıklı yaşam demektir. Sağlık yaşam süren bebek ve çocuk demek, fiziksel ve ruhsal gelişimi sağlıklı tamamlamak demektir. Zaten bu da doğrudan nitelikli toplum demek oluyor. İşte biz bu sürece katkı sunmaya çalışıyoruz. İlaveten bu tür eğitimlerin bebek ölümlerinin azalmasına önayak olduğunun da özellikle altını çizmek istiyoruz. Dolayısıyla bu güzel işbirliğinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 13:58
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