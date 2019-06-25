Büyükşehir’den ’biyosidal’ alımı ve ’vektörel mücadele’ açıklaması

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, belediyenin ekonomik sıkıntılar nedeniyle 2019 yılında daha az biyosidal ürün alımına gittiğini, dönemsel kullanılacak miktara göre alımın yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, haşerelerle mücadelenin tüm ilde 375 personel, 100 araç ve ekipmanlarla aralıksız devam ettiği bildirildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mersin il genelinde 16 bin 10 kilometre kare alanın hemen hemen her yerinde sivrisinek, karasinek, kronomit, hamamböceği, tatarcık, akrep, kene, fare, ve benzeri haşereler ile mücadelenin belediye tarafından yapıldığı belirtildi. Mersin’de, iklimin sıcak ve nemli olması nedeniyle oldukça fazla tür ve miktarda haşere bulunduğu ifade edilen açıklamada, "Ayrıca bu haşereler, bulundukları ortamlara hızlı bir şekilde uyum sağlamakla birlikte, dış etmenlerden gelen olumsuz etkilere karşı da güçlü bir direnç göstererek, yaşamlarını sürdürebilmektedir. Belediyemiz yılın 12 ayı boyunca ve aralıksız bir program çerçevesinde düzenli olarak haşere ile mücadeleyi sürdürmektedir. Özellikle larva uygulaması, tüm il genelinde tespit edilen yaklaşık 140 bin sabit nokta başta olmak üzere çok çeşitli kaynaklarda 12 ay süresince sürdürülmektedir. Yaz dönemi ise uçkun ile mücadele yaklaşık 6 ay süresince yine tüm il ve ilçe merkezleriyle, tüm kırsal mahallelerde bir program dahilinde yapılmaktadır. Ayrıca fare ve hamamböceği ile mücadelemiz de 12 ay süresince aralıksız devam etmektedir. Biyosidal ürün alımı, uzman personellerimizin hassas ve detaylı araştırmaları neticesinde hazırlanan teknik şartnameye göre, yukarıda saydığımız vektörlerle mücadele ve yaşam alanları göz önüne alınarak yapılmaktadır. Bu amaçla kanunlarla belirlenmiş kriterlere göre şeffaf ve geniş katılıma açık ihale yapılarak alımlar gerçekleştirilmektedir. Mersin Büyükşehir Belediyemiz, ekonomik sıkıntılar nedeniyle 2019 yılında daha az biyosidal ürün alımına gitmiştir. 2019 yılı biyosidal ürün alımımız yıllık stok olarak hesap edilmemiş, dönemsel kullanılacak miktarlara göre hesaplanmış ve alım yapılmıştır. Bu amaçla tüm il genelinde 375 personel, 100 araç ve ekipmanlarla aralıksız mücadelemizin devam ettiğini kamuoyuyla paylaşmaktan memnuniyet duyarız" ifadeleri kullanıldı.