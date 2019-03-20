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Büyükşehir’den bilinçli tüketicilere ödül

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından bu yıl ilk kez organize edilen Gaziantep Tüketici Ödülleri Töreni, Onat Kutlar Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:50
Büyükşehir’den bilinçli tüketicilere ödül

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından bu yıl ilk kez organize edilen Gaziantep Tüketici Ödülleri Töreni, Onat Kutlar Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi. Törende; beş ayrı dalda dereceye girenlere plaket takdim edildi.


Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen 2018 Yılı Tüketici Ödülleri yarışmasında, bilinçli tüketiciler ödül yağmuruna tutuldu. Tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi amacıyla "2018 Yılı Tüketici Ödülleri" verildi.


Karadağ: Zabıtamız bir farkındalık oluşturdu


Törende konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ, insanların doğumdan ölüme tüketici olduğunu vurgulayarak, “Havayı, suyu, doğadaki nimetleri tüketiyoruz. Bu tüketimde de bilinçli bir şekilde tüketmek, yaptığımız ve yapacaklarımızı kaliteli yaparken de tüketimde de hakkını vermek gerekir. Özellikle gelişen teknoloji ve hayatın hızlanmasıyla milenyum çağında, tüketiciye yeni anlamlar ve imkânlar doğdu. Tüketilen ürünler artık insanoğlunun yaşamı ve eğitimi için tamamlayıcı nitelikle beraber farklı alanlarda da hızlı bir tüketim imkânı sağladı. Ürünün bir üretici bir tüketici ayağı vardır. Üretmek bizim genlerimizde ayarlarımızda var. Son dönemdeki gelişmelerle birlikte yeniçağda üretilen ürünlerin değişimi ve ahilik kültürünün zayıflamasıyla tüketici ayağında sıkıntılar yaşanmasına neden oldu. Kar amacı, 10 Ağustos’ta ülkemize karşı oynanan ekonomik oyunlarla biraz daha gün yüzüne çıktı. Büyükşehir Belediyemiz ve Zabıta Daire Başkanlığımız, bu süreçte oluşan sıkıntılara karşı mücadelede Ticaret Bakanlığımızla birlikte oluşturulan projelerle, temel olarak öğrencilerimizi alıp, esnafın, tüketicinin bilinçlendirilmesi, tüketimde eğitilmesi amacıyla çalışmalar düzenlendi ve böylece ilk defa düzenlenecek bir ödül töreni ortaya çıktı. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. 2014 yılından bu güne kadar, savaşlar, darbe girişimi, sınır ötesi operasyonlar, Suriyeli mülteciler, patlamalar arasında çok ciddi çalışmalar ve fiziki projeler hayat buldu. Bunların yanında insan eğitimine de çok önem veriyoruz. Zabıtaları genellikle belediyelerin sert yüzü olarak görünür ama bizim zabıtamız bir farkındalık ve tüketiciyi korumak amacıyla farklı bir çalışmaya imza attılar.İlki olan bu tüketici ödüllerinin devamının gelmesini diliyorum” dedi.


Karadağ, Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen Düzbağ İçme Suyu projesinin yanı sıra, konut projeleriyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Salih Yıldırım, Gazianteplileri bilinçli tüketicilerini farkındalık gösterecek bir şekilde geliştirebilmek için şehirdeki tüm paydaşlarla yoğun bir çalışma yürüteceklerini bildirdi.


Yıldırım, “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 21’inci Geleneksel Tüketici Ödülleri kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığınca tüketicileri bilgilendirmeye yönelik düzenlenen eğitimler ve tüketicinin korunması için yürütülen denetim faaliyetlerini, tüketici özel ödülüne layık gördü. Başkanımız Fatma Şahin, bu çalışmaların geliştirilmesini istedi, bizler de paydaşlarla bir araya geldik önemli çalışmalar yaptık, bu süreçte bizlere destek veren yerel basın olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür ederim” dedi.


Gaziantep Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu ise, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi amacıyla eğitim çalışmaları yaptıklarını belirterek, desteklerini eksik etmeyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür etti.


Tüketici ödülü almaya hak kazananlar


Konuşmaların ardından protokol üyeleri, ödüle layık görülenlere ödüllerini verdi. Buna göre, Mehmet Yaşar Kaya, Mehmet Emin Kaya, Halime Çelikdemir ve Ahmet Öztürk; bilinçli tüketici ödülü almaya hak kazandı. GKV Özel Ortaokulu’ndan İlçin Erdizci,Nizip Salih İlhan İmam Hatip Ortaokulu’ndan Şehriban Büşra Kılıç, Özel Gaziantep Koleji’nden Hazal Budak,Bahçeşehir Koleji’nden Şevval Aksoy, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ortaokulu’ndan Merve R. Mamo, Özel SANKO Okulları’ndan İpek Naz Karslı, Şehit Adem Yavuz Ortaokulu’ndan Recep Demir, resim yarışması ödülünü aldı. Divan Otel, Primemall ve Oli Center’a tüketicinin memnuniyetini ilke edinen firma ödülü verildi. Telgraf gazetesinden Okan Çelik, Hakimiyet gazetesinden Bülent Öner ile Doğuş gazetesinden Nevre Saraç yazılı basın ödülü almaya hak kazanan gazeteciler oldu. Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Bakırcılar Esnaf Odası da tüketici özel ödülü almaya hak kazandı. öte yandan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutlu Kafe çalışanlarına madalya verildi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:50
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