0553 313 94 23

Büyükşehirden Bıçakçı- Üzümlü yoluna bakım

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Alanya’da heyelan ve göçük nedeniyle bozulan Bıçakçı-Üzümlü Grup Yolu’nda bakım onarım çalışması yaptı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:26
Büyükşehirden Bıçakçı- Üzümlü yoluna bakım

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Alanya’da heyelan ve göçük nedeniyle bozulan Bıçakçı-Üzümlü Grup Yolu’nda bakım onarım çalışması yaptı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Alanya kırsalındaki çalışmalarını belirlenen program dahilinde sürdürüyor. Dim Grup Yolu, Alanya Gazipaşa Sahil Yolu Aysultan Kadınlar Plajı mevkiinde heyelan ve göçük nedeniyle bozulan bölümlerde taş duvar, dolgu ve genişletme çalışmalarını tamamlayan ekipler, şimdi de Dim Vadisi’nde bulunan Bıçakçı-Üzümlü Grup Yolu’nda heyelan ve göçük nedeniyle bozulan yerde çalışma yaptı. Yolun tekrar bozulmaması için heyelan olan noktaya taş duvar örülmesi için iş makineleri taş kırma çalışması yapıldı. Taş duvarın örülmesinin ardından göçük olan yer, toprakla dolduruldu ve genişletme çalışması yapıldı. Yol bir süre sonra asfaltlanacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Havalimanlarındaki atıl uçaklar yeni sahiplerini bekliyor
    1. Havalimanlarındaki atıl uçaklar yeni..
    2. Kan konduran sözler! Bize karşı çıkanı..
    3. Avrupa Kadınlar Voleybol..
    4. 250 yıllık gıda ambarı çiftçinin..
    5. Belçika'da yüksek sıcaklık "kırmızı..
    6. Başkan Deniz’den toplu sözleşme..
    7. Naim Erol Özgüner kimdir? İBB son..
    8. Şampiyonlar Canpolat ile buluştu
    9. Mehterli törenle başlayan Çeşme-Atina..
    10. Belediyeden yaşlılara destek
    11. Serbest piyasada altın fiyatları
    12. Dezavantajlı çocuklar yüzme öğreniyor
    13. Şehit çocuklarının sünnet sevinci
    14. Meksika'da uçak düştü: Ölüler var
    15. (Özel) Kuyumcuyu yaralayan soyguncu,..
    16. Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı
    17. Kasımpaşa'nın Avusturya kampı
    18. Minik Ecem böyle düştü
    19. Milli voleybolcuların maç programı..
    20. Baydilli’den hayırlı olsun ziyareti
    İmamoğlu’nun aday olmasını o söylemiş... Aralarındaki sır bağlantı ne?
    İmamoğlu’nun aday olmasını o söylemiş... Aralarındaki sır bağlantı ne?
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    İYİ Parti'de 'Erdoğan' krizi
    İYİ Parti'de 'Erdoğan' krizi
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?