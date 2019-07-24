Büyükşehirden Bıçakçı- Üzümlü yoluna bakım

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Alanya’da heyelan ve göçük nedeniyle bozulan Bıçakçı-Üzümlü Grup Yolu’nda bakım onarım çalışması yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Alanya kırsalındaki çalışmalarını belirlenen program dahilinde sürdürüyor. Dim Grup Yolu, Alanya Gazipaşa Sahil Yolu Aysultan Kadınlar Plajı mevkiinde heyelan ve göçük nedeniyle bozulan bölümlerde taş duvar, dolgu ve genişletme çalışmalarını tamamlayan ekipler, şimdi de Dim Vadisi’nde bulunan Bıçakçı-Üzümlü Grup Yolu’nda heyelan ve göçük nedeniyle bozulan yerde çalışma yaptı. Yolun tekrar bozulmaması için heyelan olan noktaya taş duvar örülmesi için iş makineleri taş kırma çalışması yapıldı. Taş duvarın örülmesinin ardından göçük olan yer, toprakla dolduruldu ve genişletme çalışması yapıldı. Yol bir süre sonra asfaltlanacak.