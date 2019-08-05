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Büyükşehir’den Beşkonak mahallesine 2 yeni köprü

Antalya Büyükşehir Belediyesi, her yıl dünyanın dört bir yanından turist akınına uğrayan Manavgat Köprülü Kanyon’a ulaşım sağlayan Beşkonak Mahallesi gurup yolu üzerindeki 2 köprüyü yeniledi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:28
Büyükşehir’den Beşkonak mahallesine 2 yeni köprü

Antalya Büyükşehir Belediyesi, her yıl dünyanın dört bir yanından turist akınına uğrayan Manavgat Köprülü Kanyon’a ulaşım sağlayan Beşkonak Mahallesi gurup yolu üzerindeki 2 köprüyü yeniledi. Mevcut köprüler yıkılarak yerine güvenli ve geniş köprüler inşa edildi.


Büyükşehir Belediyesi Antalya’nın kırsal mahallelerinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Büyükşehir ekipleri yol çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç görülen bölgelerde de yeni köprüler inşa ediyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, son olarak Manavgat İlçesine bağlı Beşkonak mahallesi gurup yolunda bulunan ve dünyaca ünlü Köprülü Kanyon’a ulaşım güzergâhında yer alan 2 köprüyü yeniledi. Uzun yıllar bölgeye hizmet etmiş köprü, çatlaklardan dolayı tehlike arz ettiği ve dar olmasından dolayı kazalara sebebiyet verdiği için Büyükşehir tarafından yıkılarak yerine daha geniş ve modern köprüler yapıldı.



Tehlikeli köprüler yenilendi


Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Sorumlusu İsa Akdemir köprülerin son halini yerinde inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Akdemir, “Köprülerin dar oluşu geçmişte kazalara sebebiyet veriyordu. 2 köprünün de kodunu yükselterek genişlettik. Çalışmalarımız esnasında vatandaşın mağdur olmaması için servis yolu açarak kontrollü şekilde trafik akışını sağladık. Ekiplerimizin kısa zamanda gerçekleştirdiği çalımalar sonucu yapılan birinci köprünün genişliği 9 metre uzunluğu 7 metre ve yüksekliği 3,5 metredir. İkinci köprünün genişliği 9 metre, uzunluğu 6 metre, yüksekliği ise 2,5 metredir. Beşkonaklı vatandaşlarımız başta olmak üzere yolu kullanacak olan herkese hayırlı olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:28
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