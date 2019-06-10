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Büyükşehir’den bayram rekoru

Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANET AŞ.

10 Haziran 2019 Pazartesi 14:59
Büyükşehir’den bayram rekoru

Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANET AŞ. tarafından işletilen Tünektepe Teleferik Tesisi, Sarısu ve Topçam mesire alanları ile Kadınlar Plajı ve Zıp Zıp Park 9 günlük bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Bayram tatili süresince yaklaşık 200 bin kişiyi ağırlayan sosyal tesisler rekor kırdı.


Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl yerli ve yabancı on binlerce kişiye hizmet veren Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisi, Kadınlar Plajı, Zıp Zıp Park, Tophane Çay Bahçesi, Topçam ve Sarısu Mesire Alanı sosyal tesisleri 9 günlük Ramazan Bayramı’nda ziyaretçi rekoru kırdı. Antalya’nın 605 rakımlı zirvesi Tünektepe, bayram tatili boyunca en yoğun günlerini yaşadı. Hem bayram tatili hem de yaz sezonun başlamasıyla kente gelen yerli ve yabancı binlerce tatilci teleferiğe binerek şehrin eşsiz manzarasını Tünektepe’den izledi. Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisi Ramazan Bayramı boyunca 30 bin kişiyi ağırladı.



Piknikçiler Sarısu ve Topçam’da buluştu


ANET A.Ş. tarafından işletilen doğası, denizi ve yeşiliyle muhteşem bir güzelliğe sahip Sarısu ve Topçam mesire alanları da piknikçilerle doldu taştı. Sarısu Mesire Alanı, bayram boyunca 100 bin, Topçam Mesire alanı ise 20 bin kişiye hizmet verdi. Vatandaşlar aileleriyle birlikte piknik ve mangal keyfini yaşadı, denize girdi. 1 Haziran tarihi itibariyle kapılarını açan Büyükşehir Belediyesi Sarısu Kadınlar Plajı da 9 günlük Bayram tatili boyunca 20 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı. Bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından sezona hazır hale getirilen Sarısu Kadınlar Plajı yaz sezonu boyunca farklı saatlerde kadın ve erkeklere hizmet veriyor.


ANET A.Ş tarafından işletilen Türkiye’nin en büyük kapalı oyun parkı Zıp Zıp Park, bayram tatilinde çocukların buluşma noktası oldu. Bayram harçlıklarını alan çocuklar eğlenmek için Zıp Zıp Park’a koştu. Parkta çocuklar doyasıya eğlenip, adrenalin dolu dakikalar geçirdi. Zıp Zıp Park bayram tatili boyunca 3 bin 500 çocuk ile 8 bin ebeveyni ağırladı. Doyumsuz Kaleiçi ve deniz manzarası ile Antalyalıların ve kente gelen ziyaretçilerin vazgeçilmezi haline gelen Tophane Çay Bahçesi de bayram tatili boyunca 25 bin kişiyi ağırladı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 14:59
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