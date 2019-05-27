0553 313 94 23

Büyükşehir’den ‘bayram’ jesti

Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ’a ait otobüs ve trambüsler Ramazan Bayramının ilk günü, mezarlıklar başta olmak üzere Malatya genelindeki tüm hatlarda ücretsiz hizmet verecek.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 13:57
Büyükşehir’den ‘bayram’ jesti

Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ’a ait otobüs ve trambüsler Ramazan Bayramının ilk günü, mezarlıklar başta olmak üzere Malatya genelindeki tüm hatlarda ücretsiz hizmet verecek.


4-6 Haziran 2019 tarihleri arasında kutlanacak olan Ramazan Bayramı’nda, vatandaşların sorun yaşamamaları için Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bir dizi tedbirler alındı.


Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen bilgilere göre, Ramazan Bayramının başladığı 4 Haziran Salı günü özel halk otobüsleri hariç,Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ’a ait toplu taşıma araçları mezarlıklar başta olmak üzere Malatya genelindeki tüm hatlarda, gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.


Ayrıca, MOTAŞ tarafından, 3 Haziran Pazartesi (Arife) Gününden itibaren Şehir Mezarlığı Hattına ücretsiz ek seferler konularak, vatandaşların daha rahat bir şekilde mezarlığa ulaşmaları sağlanacak. Şehir Mezarlığı giriş ve çıkışlarında da herhangi bir aksaklık yaşanmaması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından gerekli tedbirlerin önceden alınacağı belirtildi.


Vatandaşlar otobüs seferleri ile ilgili bilgi ve şikâyetlerini ise 502 2 502 numaralı MOTAŞ çağrı merkezi hattını arayarak bildirebilecekler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 13:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Van TSO’da mesleki yeterlilik belgeleri veriliyor
    1. Van TSO’da mesleki yeterlilik..
    2. Hazro’da intikam pususu: 2 ölü, 2..
    3. Milli Mücadele’nin 100. yılında..
    4. Rumlar panikte! Türkiye fırtınaya..
    5. 27 Mayıs Darbesine tepki için bir..
    6. Kosova'da "Olimpik Gün" kutlamaları
    7. Edin Dzeko Türkiye’de
    8. Fransa’daki patlamada 2 şüpheli..
    9. Beyşehir’de zabıtadan çarşı esnafına..
    10. Beyşehir’de zabıtadan çarşı esnafına..
    11. Tunceli, Dünya Rafting Şampiyonasına..
    12. Ödemişli anne kayıp kızını arıyor
    13. Bin öğrenciden ’akran zorbalığına’..
    14. Resmen açıklandı! Diriliş Ertuğrul'da..
    15. Kireç kuyusuna düşen vatandaş ve..
    16. "Bir daha Fenerbahçe'de görev..
    17. THY alımları ne zaman? THY alım..
    18. İsmi Fenerbahçe ile anılan..
    19. Yozgat Bozok Üniversitesi’nde..
    20. “Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi”nin..
    Bakandan korkutan açıklama: Türkiye'ye füzeyle saldırabilirler
    Bakandan korkutan açıklama: Türkiye'ye füzeyle saldırabilirler
    NASA şaşkına döndü! Türk bilim insanına sordu
    NASA şaşkına döndü! Türk bilim insanına sordu
    S-400 Şizofren NATO’culara kafayı yedirtti! Kendi uçaklarımızı vurmak için alıyormuşuz
    S-400 Şizofren NATO’culara kafayı yedirtti! Kendi uçaklarımızı vurmak için alıyormuşuz
    Erdoğan’ın çağrısı geniş yankı buldu! Sosyal medyada #ReistenÇağrı fırtınası
    Erdoğan’ın çağrısı geniş yankı buldu! Sosyal medyada #ReistenÇağrı fırtınası
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Mayıs 2019
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'
    "Ailelerimiz var, izin vermeyeceğim" dedi, eşcinsel sapkınlar kudurdu!
    "Ailelerimiz var, izin vermeyeceğim" dedi, eşcinsel sapkınlar kudurdu!