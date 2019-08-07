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Büyükşehir’den bayram desteği

Her yıl olduğu gibi bu bayramda da dar gelirli aileleri unutmayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, kurban bayramı öncesi yaklaşık 23 bin ihtiyaç sahibi aileye toplamda 4 milyon 610 bin TL bayram yardımı yapacak.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:50
Büyükşehir’den bayram desteği

Her yıl olduğu gibi bu bayramda da dar gelirli aileleri unutmayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, kurban bayramı öncesi yaklaşık 23 bin ihtiyaç sahibi aileye toplamda 4 milyon 610 bin TL bayram yardımı yapacak.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde dar gelirli ailelere yardım geleneğini bu yıl da sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesinde ikametgahı İzmir’de bulunan 23 bin 53 ihtiyaç sahibi aileye toplam 4 milyon 600 bin liralık“bayram yardımı” yapacak. İzdihamları ve yardım yapılacak vatandaşların teşhir edilmesini önlemek amacıyla, bayram paraları aile fertlerinin banka hesaplarına yatırılacak. Vatandaşların bayram yardımlarını 8 Ağustos 2019 gününden itibaren çekebilecekleri duyuruldu. Büyükşehir Belediyesi yardım almaya hak kazanan ailelere birer mektup yazarak onları bilgilendirdi.



Sosyal destek kartı


İhtiyaç sahibi aileler, htpp://www.izmir.bel.tr adresinden “Kurban Bayramı Yardımları” bölümünü tıklayıp T.C. kimlik numaralarını girerek yardım sorgulaması yapabiliyor. Bankamatik kartı görevi gören "Sosyal Destek Kartı"na sahip vatandaşlar, paralarını bu kartları kullanarak çekebilecek, kart şifresini unutanlar ise Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Şubesi’ne başvurabilecek. Yardıma muhtaç yaşlılar, engelliler, dar gelirliler, şehit aileleri, gazi ve gazi yakınlarının yararlanacağı bu destek, aynı zamanda bayram öncesinde kent ekonomisine de katkı sağlıyor.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:50
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