0553 313 94 23

Büyükşehirden asılsız haberler ve paylaşımlara yalanlama

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, bazı hayvan koruma derneklerinin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nde kalça kırığı olan köpeğin tedavisinin reddedildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

21 Haziran 2019 Cuma 17:29
Büyükşehirden asılsız haberler ve paylaşımlara yalanlama

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, bazı hayvan koruma derneklerinin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nde kalça kırığı olan köpeğin tedavisinin reddedildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Manisa Büyükşehir Belediyesinin bu tür sorunu olan hayvanları tedavi etmede öncü belediyeler arasında olduğu vurgulandı.


Konu ile ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada şunlara yer verildi: “Sosyal medyaya yansıyan ’Kırıklı hayvanlar için belediye de tedavi hizmeti sağlayın’ ve ’Kırık tedavisi yapmıyoruz özele götürün’ başlıklı haber ve paylaşımlar asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Bu konu ile ilgili belediyemize yargısız infaz yapılmaktadır. Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi Türkiye’nin en modern bakım merkezlerinden biridir. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Vestel işbirliğiyle, ‘Engelli Sokak Hayvanlarına Yürüteç Projesi’ ile ödül kazanmış bir belediyenin bu şekilde haksız ithamlarla gündeme gelmesi bizi derinden yaralamıştır. Felçli hayvanlara rehabilitasyon hizmeti veren bir belediyeye ’Kırık tedavisi yapmıyor’ demek akıl tutulmasından başka bir şey değildir. Bu nedenle konu ile ilgili kamuoyunu aydınlatmak kaçınılmaz olmuştur. Manisa İli, Şehzadeler İlçesinde bulunan TOKİ-3 konutları civarında meydana gelen trafik kazasında yaralanan ’Melez-Erkek-Sarı renkli’ eşkallerindeki, mavi ’601’ küpe numaralı köpek; Şehzadeler Belediyesi Yakalama Ekiplerince 19.06.2019 tarihinde, mesai saatleri içerisinde, tedavi edilmek üzere Manisa Merkez Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezimize getirilmiştir.”



"Kırık değil kalça çıkığı"


Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “Manisa Merkez Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezimizde bulunan Veteriner Hekimlerimiz tarafından aynı gün yapılan muayene ve kontrollerde; söz konusu köpeğin sağ arka ayağının kalçadan çıktığı çekilen röntgen filminden tespit edilmiş olup, derhal ağrı kesici, kanama durdurucu, vitamin ve mineral kompleksleri uygulaması tatbik edilmiştir. Akabinde hızlı bir tedavi sürecine başlanmıştır. Bahse konu köpeğin, Manisa Merkez Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezinde tedavisine devam edilirken; 20.06.2019 tarihinde Veteriner İşleri Şube Müdürlüğümüzü telefon ile arayan daha önceden tanıyıp bildiğimiz bölgeden sorumlu yerel hayvan koruma görevlisi olarak çalışan ve yerel hayvan koruma görevlisi kartı sahibi bir hayvanseverimiz; kendi isteği doğrultusunda, köpeğin tedavisini hızlandırmak maksadıyla, 601 küpe numaralı yaralı köpeği, özel bir veteriner kliniğine naklinin sağlanması için tarafımızdan araç talebinde bulunmuştur. Büyükşehir Belediyesi olarak da, adı geçen şahsın talebine karşılık olarak, Manisa Merkez Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezimizde bulunan 601 küpe numaralı köpek, 21/06/2019 tarihinde saat: 11.00 sıralarında görevli personellerimiz nezaretinde İzmir’de bulunan özel bir Veteriner Kliniğine,tutanaklı bir şekilde teslim edilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 17:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye ve Belarus'ta mantar türü araştırması yapılacak
    1. Türkiye ve Belarus'ta mantar türü..
    2. Havuzda lens kullanılır mı?
    3. Jandarmadan Kızılaya kan bağışı
    4. Valilikten mülteci açıklaması
    5. ESOGÜ Tıp Fakültesi 2019 mezunlarını..
    6. Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğünden..
    7. Kastamonu’da heyelanda bozulan yollar..
    8. Erzurumspor'da Muzaffer Bilazer dönemi
    9. KKTC hükümeti Maraş bölgesinde..
    10. Yüksekova’da 21 kilo 138 gram eroin..
    11. GÜNCELLEME-Denizli'de öğretmenler ve..
    12. GÜNCELLEME - Sivas'ta 28 kilo 885 gram..
    13. Bandırmaspor’da Göksel Karlahan güven..
    14. Gürsu’dan Göbeklitepe’ye kültür köprüsü
    15. Bursa’ya Kastamonu çıkarması
    16. Başkan Şahin’den Vali Şentürk’e ziyaret
    17. Pazaryeri Kaymakamı Güven İlçe..
    18. Galatasaray'a eski başkandan şok!
    19. Ahşap Heykel Festivali dolu dolu..
    20. Anadolu’daki Türk kültürünün Orta..
    21. İnönü Sultan Alâeddin Camii..
    22. Aracı ile minik çocuğa çarparak olay..
    23. Elazığ’da bin keklik doğaya salındı
    24. Burdur Belediye Başkanı Ercengiz,..
    25. ESOGÜ cinayetleri davası
    26. Şarjlı bisilket otomobille çarpıştı: 3..
    27. İlgili öğretmenlere sormadan not..
    28. Siirt’te virajı alamayan otomobil..
    29. Gökhan Meral Samsunspor’da
    30. Kendini TIR’ın önüne attı
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Karamollaoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan...
    Karamollaoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan...

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap