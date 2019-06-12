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Büyükşehir’den Alanya’da genel temizlik

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Temizlik Birimi, turizm sezonu ile birlikte ilçede rutin çalışmalara ek olarak genel bir temizlik çalışması yaptı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:28
Büyükşehir’den Alanya’da genel temizlik

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Temizlik Birimi, turizm sezonu ile birlikte ilçede rutin çalışmalara ek olarak genel bir temizlik çalışması yaptı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi Temizlik ekipleri, sorumluluk alanı içinde bulunan bulvar, cadde, kaldırım, park ve yürüyüş yollarında hem gündüz hem gece temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Büyük ve küçük süpürge araçları geceden başlayarak sabahın ilk ışıklarına kadar Alanya merkezinde, gündüz ise, Mahmutlar, Konaklı, Payallar ve Türkler Mahalleleri’nde sabah 06:30 ile 15:30, akşam 16:00 ile 24:00 arasında iki vardiya ileçalışılıyor.



Barınaklar da unutulmadı


Alanya merkez ve dışındaki mahallelerde bulunan hayvan barınak, mama kapları ve tuvaletleri de düzenli olarak yıkanıyor ve genel temizlik çalışması yapılıyor.Can dostlarımızın aç ve susuz kalmaması için de kaplarına yiyecek ve su konuluyor. Havaların iyice ısınması ve nem oranının da artmasıyla birlikte hayvan barınak ve kapları sık aralıklarla temizleniyor. Yiyecek ve su ihtiyaçları için sürekli kontroller yapılıyor.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:28
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