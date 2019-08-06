Büyükşehir’den 17 ilçeye sağlık hizmeti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’nin, ‘Evde Hasta Bakımı ve Hasta Nakil Hizmetleri’ birimiyle vatandaşlara en zor anlarında bir telefon kadar yakın olduğunu söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ulaşımdan kültürel faaliyetlere, spordan kentsel tasarıma kadar her alanda çalışmalarını sürdürürken, sosyal belediyeciliğin en güzel örnekleriyle de vatandaşların yanında oluyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi Evde Hasta Bakımı ve Hasta Nakil Hizmetleri personeliyle bir araya gelerek, güler yüzlü çalışmalarının değerine işaret etti. Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’nin halka doğrudan temas eden ‘Evde Hasta Bakımı ve Hasta Nakil Hizmetleri’ ile şifayı Bursalıların evlerine kadar ulaştırdıklarını söyledi. Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşların yaşam kalitesini artırma hedefiyle faaliyetlerine yön verdiğini belirterek, “Evde Hasta Bakımı ve Hasta Nakil Hizmetleri ile ihtiyacı olan vatandaşlarımızın en zor anlarında yanlarında oluyoruz. Alanında uzman personelimizle, ihtiyacı olan hasta, yatalak, yaşlı veya engelli vatandaşlarımızın tedavi ve bakımlarıyla ilgileniyoruz. Bursalılar, ihtiyaç halinde sağlık ve ambulansla nakil hizmetlerinden faydalanabiliyorlar. Vatandaşlarımızın sıkıntılarının bir nebze de olsa hafiflediğini görmek bizleri de sevindiriyor”dedi.

Uzman ekip vatandaşın yanında

Başkan Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren ‘Evde Hasta Bakım ve Hasta Nakil Hizmetleri’nin, vatandaşların derdine derman olduğunu söyleyerek, “Evde Hasta Bakım Merkezi ve Ambulans Servisi’, 67 araç ve 144 personelle 17 ilçeye sağlık hizmetlerini ulaştırıyor. İhtiyacı olan vatandaşlarımız, 7161155 numarası ile çağrı merkezine ulaşarak ilgili hizmeti alabiliyorlar. Doktordan psikoloğa, fizyoterapistten acil tıp teknisyenine kadar donanımlı ve uzman ekibimizle, Bursa’nın tüm ilçelerine hizmet götürmekten son derece mutluyuz. Büyükşehir Belediyesi olarak hayırlı bir hizmeti yerine getirmenin onurunu yaşıyoruz” diye konuştu. Çağrı merkezinde telefonlara da cevap veren Aktaş, telefonda görüştüğü vatandaşların bu hizmetten mutlu olduklarını da anlattı.

Evde sağlık hizmetleri kapsamında doktor, hemşire, bakım destek, psikolojik destek, ftr uzman hekim ve fizyoterapist ziyaretleri, ambulansla hasta nakil hizmeti ve kimsesiz hastaların evlerinde temizlik hizmeti uygulamaları yapılabiliyor. 2010 yılından bu yana Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen hizmetlerden bugüne kadar 45 bin 850 hastaya 751 bin 480 evde bakım hizmeti verilmiş ve 18 bin 076 hasta nakil işlemi gerçekleştirilmiş.